Вместе с сезоном отпусков на FINANCE.TUT.BY завершился конкурс « Мой бюджетный отдых »: участники поделились своими маршрутами недорогих поездок далеко за пределы Беларуси, а вы выбрали тот, что понравился вам больше всего.



Фото из личного архива героини

К сожалению, со стороны участников были обнаружены попытки недобросовестно повлиять на результаты голосования. После пересчета голосов без учета накруток победительницей стала Александра Тылец . В июне она посетила Данию и Швецию, потратив на дорогу с учетом трансферов около 120 евро. За пять дней на проезд в Копенгагене и Стокгольме, кофе, еду из супермаркетов, открытки и скандинавские лакричные конфеты ушло еще порядка 120 евро.

Редакция вручит ей 300 рублей.

Второе место занял Никита Бычков — с поездкой в Берлин на 5 дней за 70 евро благодаря каучсерфингу и автостопу.



Фото из личного архива героя

Третья история, которую выбрали читатели, — о том, как Александр Трусь и его девушка Татьяна из Гродно в мае 2017 года летали на Майорку.



Фото из личного архива героев

FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию, и желает всем читателям проекта новых удачных путешествий!