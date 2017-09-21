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"Мой бюджетный отдых": лучшим назвали путешествие по Дании и Швеции за пять дней и 240 евро
Вместе с сезоном отпусков на FINANCE.TUT.BY завершился конкурс «
К сожалению, со стороны участников были обнаружены попытки недобросовестно повлиять на результаты голосования. После пересчета голосов без учета накруток победительницей стала
Редакция вручит ей 300 рублей.
Второе место занял
Третья история, которую выбрали читатели, — о том, как
FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию, и желает всем читателям проекта новых удачных путешествий!
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Подводим итоги конкурса "Мой бюджетный отдых".
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