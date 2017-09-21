ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста планеты 2017 года

Международная федерация футбола объявила имена финалистов конкурса на звание лучшего футболиста 2017 года, сообщает пресс-служба ФИФА.



Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар. Фото: fifa.com

На награду претендуют арргентинец Лионель Месси из «Барселоны», его бывший одноклубник бразилец Неймар, летом перебравшийся в «Пари Сен-Жермен», а также лидер мадридского «Реала» португалец Криштиану Роналду, признанный лучшим в 2016 году.

Церемония награждения лауреатов состоится 23 октября в Лондоне.

В списке финалистов на звание лучшего тренера мира — наставник «Реала» француз Зинедин Зидан и итальянцы Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Антонио Конте из «Челси».

Финалисты других номинаций:

Лучшая футболистка

Дейна Кастельянос (Венесуэла, «Санта Кларита Блю Хит» / «Флорида»)

Карли Ллойд (США, «Хьюстон Даш» / «Манчестер Сити»)

Лике Мартенс (Голландия, «Барселона»).

Женский тренер

Нильс Нильсен (сборная Дании)

Жерар Прешо (Франция, «Олимпик», Лион)

Сарина Вигман (сборная Голландии).

вратарь

Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус» Турин)

Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал» Мадрид)

Мануэль Нойер (Германия, «Бавария» Мюнхен)

Также открыто голосование по определению победителя на приз Ференца Пушкаша, который вручается автору самого красивого гола.

Премия Пушкаша

Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»)

Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»)

Дейна Кастельянос (Венесуэла U-17)

Мусса Дембеле («Селтик»)

Оливье Жиру («Арсенал», Лондон)

Авилес Уртадо («Тихуана»)

Марио Манджукич («Ювентус»)

Оскарин Масулэке («Барока»)

Неманья Матич («Челси»)

Жорди Мбула («Barcelona U-19»)

Началось голосование и на определение лучших болельщиков.

Номинанты на приз для болельщиков

Фаны «Боруссии» Дортмунд

Фаны «Селтика»

Фаны «Копенгагена».