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ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста планеты 2017 года

22.09.2017 18:35 — Разное | Tut.by  
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Международная федерация футбола объявила имена финалистов конкурса на звание лучшего футболиста 2017 года, сообщает пресс-служба ФИФА.


Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар. Фото: fifa.com

На награду претендуют арргентинец Лионель Месси из «Барселоны», его бывший одноклубник бразилец Неймар, летом перебравшийся в «Пари Сен-Жермен», а также лидер мадридского «Реала» португалец Криштиану Роналду, признанный лучшим в 2016 году.

Церемония награждения лауреатов состоится 23 октября в Лондоне.

В списке финалистов на звание лучшего тренера мира — наставник «Реала» француз Зинедин Зидан и итальянцы Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Антонио Конте из «Челси».

Финалисты других номинаций:

Лучшая футболистка

Дейна Кастельянос (Венесуэла, «Санта Кларита Блю Хит» / «Флорида»)

Карли Ллойд (США, «Хьюстон Даш» / «Манчестер Сити»)
Лике Мартенс (Голландия, «Барселона»).

Женский тренер

Нильс Нильсен (сборная Дании)
Жерар Прешо (Франция, «Олимпик», Лион)
Сарина Вигман (сборная Голландии).

вратарь

Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус» Турин)
Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал» Мадрид)
Мануэль Нойер (Германия, «Бавария» Мюнхен)

Также открыто голосование по определению победителя на приз Ференца Пушкаша, который вручается автору самого красивого гола.

Премия Пушкаша

Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»)
Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»)
Дейна Кастельянос (Венесуэла U-17)
Мусса Дембеле («Селтик»)
Оливье Жиру («Арсенал», Лондон)
Авилес Уртадо («Тихуана»)
Марио Манджукич («Ювентус»)
Оскарин Масулэке («Барока»)
Неманья Матич («Челси»)
Жорди Мбула («Barcelona U-19»)

Началось голосование и на определение лучших болельщиков.

Номинанты на приз для болельщиков

Фаны «Боруссии» Дортмунд

Фаны «Селтика»
Фаны «Копенгагена».

 
 
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Международная федерация футбола объявила имена финалистов конкурса на звание лучшего футболиста 2017 года.

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