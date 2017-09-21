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ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста планеты 2017 года
Международная федерация футбола объявила имена финалистов конкурса на звание лучшего футболиста 2017 года, сообщает
На награду претендуют арргентинец Лионель Месси из «Барселоны», его бывший одноклубник бразилец Неймар, летом перебравшийся в «Пари Сен-Жермен», а также лидер мадридского «Реала» португалец Криштиану Роналду, признанный лучшим в 2016 году.
Церемония награждения лауреатов состоится 23 октября в Лондоне.
В списке финалистов на звание лучшего тренера мира — наставник «Реала» француз Зинедин Зидан и итальянцы Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Антонио Конте из «Челси».
Финалисты других номинаций:
Лучшая футболистка
Дейна Кастельянос (Венесуэла, «Санта Кларита Блю Хит» / «Флорида»)
Карли Ллойд (США, «Хьюстон Даш» / «Манчестер Сити»)
Женский тренер
Нильс Нильсен (сборная Дании)
вратарь
Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус» Турин)
Также
Премия Пушкаша
Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»)
Началось голосование и на определение лучших болельщиков.
Номинанты на приз для болельщиков
Фаны «Боруссии» Дортмунд
Фаны «Селтика»
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Международная федерация футбола объявила имена финалистов конкурса на звание лучшего футболиста 2017 года.
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