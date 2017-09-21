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В Китае представлен новый лифтбек MG 6, который оказался крупнее Skoda Octavia

22.09.2017 19:52 — Разное | Tut.by  
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Компания MG, в 2000 году вошедшая в состав китайского концерна SAIC, автомобили в родной Великобритании хоть и не выпускает, зато периодически балует новинками покупателей в Поднебесной.


Очередной такой автомобиль, не лишенный британского шарма, был накануне рассекречен в Китае — это новое поколение «пятидверки» MG 6, которая по габаритам (4,69 м в длину и 1,85 м в ширину) оказывается немного крупнее Skoda Octavia. Характерная примета внешности новинки — решетка радиатора, которая практически в неизменном виде перекочевала с эффектного концептуального купе E-Motion, представленного минувшей весной.


Платформу со стойками McPherson спереди и многорычажной задней подвеской новый MG 6 разделил с родственным седаном Roewe i6. Оснащение новинки помимо всего прочего будет включать мультимедиа-систему с голосовым управлением, кнопку запуска двигателя и передние сиденья с электроприводом.


Под капотом нового лифтбека MG располагается знакомая по i6 1,5-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью 169 лошадиных сил, в пару которой полагаются 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот».

У китайских дилеров новый MG 6 должен появиться в конце текущего года. Стоимость модели в SAIC пока не озвучили.

 
 
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Китайский концерн SAIC представил крупный хэтчбек MG 6. "Пятидверка" получила под капот 1,5-литровый турбомотор, в качестве опции предлагается семиступенчатый "робот".

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