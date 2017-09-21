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Александр Глеб получил предложение от украинского клуба
По информации
36-летний Александр Глеб взял время на размышления.
Предыдущим клубом Александра Глеба бали российские «Крылья Советов» из Самары, которые по итогам минувшего сезона покинули премьер-лигу и выступают сейчас в ФНЛ.
Летом появлялась информация
После жеребьевки групповой стадии Лиги Европы Александр Глеб
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36-летний Александр Глеб взял время на размышления.
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