Александр Глеб получил предложение от украинского клуба

По информации FootballHub_Ua , шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб получил предложение от украинского «Черноморца» из Одессы, главным тренером которого недавно стал белорусский специалист Олег Дулуб.

36-летний Александр Глеб взял время на размышления.

За нашою інформацією, Олександр Глеб отримав пропозицію від Чорноморця. 36-річний хавбек взяв час на роздуми. Як вам такі новини? pic.twitter.com/JLfT9NQylM — FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 сентября 2017 г.

Предыдущим клубом Александра Глеба бали российские «Крылья Советов» из Самары, которые по итогам минувшего сезона покинули премьер-лигу и выступают сейчас в ФНЛ.

Летом появлялась информация о возможном переходе Александра Глба в брестское «Динамо», а также в команды из Польши и Турции.

После жеребьевки групповой стадии Лиги Европы Александр Глеб просился в БАТЭ , чтобы красиво завершить карьеру на стадионе «Эмирейтс» в поединке против лондонского «Арсенала», где провел свои лучшие футбольные годы. Однако БАТЭ отказал именитому полузащитнику.