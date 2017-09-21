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Александр Глеб получил предложение от украинского клуба

22.09.2017 20:15 — Разное | Tut.by  
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По информации FootballHub_Ua, шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб получил предложение от украинского «Черноморца» из Одессы, главным тренером которого недавно стал белорусский специалист Олег Дулуб.

36-летний Александр Глеб взял время на размышления.

Предыдущим клубом Александра Глеба бали российские «Крылья Советов» из Самары, которые по итогам минувшего сезона покинули премьер-лигу и выступают сейчас в ФНЛ.

Летом появлялась информация о возможном переходе Александра Глба в брестское «Динамо», а также в команды из Польши и Турции.

После жеребьевки групповой стадии Лиги Европы Александр Глеб просился в БАТЭ, чтобы красиво завершить карьеру на стадионе «Эмирейтс» в поединке против лондонского «Арсенала», где провел свои лучшие футбольные годы. Однако БАТЭ отказал именитому полузащитнику.

 
 
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36-летний Александр Глеб взял время на размышления.

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