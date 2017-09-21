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Белорусские волейболистки с волевой победы стартовали в чемпионате Европы-2017

22.09.2017 21:10 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки сборной Беларуси с волевой победы стартовали в финальной стадии чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане и Грузии.

Белорусские волейболистки в тяжелейшем стартовом матче обыграли команду Хорватии 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9).

Начисто провалив первую и вторую партии, белоруски переломили ход встречи и вырвали победу.

В следующем матче сборная Беларуси 23 сентября встречается с командой Италии.

 
 
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Волейболистки сборной Беларуси с волевой победы стартовали в финальной стадии чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане и Грузии.

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