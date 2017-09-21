|
Белорусские волейболистки с волевой победы стартовали в чемпионате Европы-2017
Волейболистки сборной Беларуси с волевой победы стартовали в финальной стадии чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане и Грузии.
Белорусские волейболистки в тяжелейшем стартовом матче обыграли команду Хорватии 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9).
Начисто провалив первую и вторую партии, белоруски переломили ход встречи и вырвали победу.
В следующем матче сборная Беларуси 23 сентября встречается с командой Италии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистки сборной Беларуси с волевой победы стартовали в финальной стадии чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане и Грузии.
|
Архив (Разное)
Комментарии