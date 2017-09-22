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"Отменили весь тур": Rammstein Show в Минске не состоится

22.09.2017 22:50 — Разное | Tut.by  
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Rammstein Show, которое было запланировано на 23 сентября в столичном Prime Hall, отменяется. Как сообщили организаторы, шоу не состоится по причине отмены тура.


Культовые немецкие музыканты из Rammstein, которые у нас давали фантастические шоу задолго до того, как другие группы нашли Беларусь на карте мира, уж очень давно не выступали в Минске. К сожалению, хороших новостей для фанатов немецких музыкантов пока нет: альбом в процессе, да и концертов группы у нас не намечается.

Теперь и симфоническое шоу Lords of the Sound, где должны были исполнить хиты Rammstein, отменяется. Организаторы сообщают, что шоу не состоится по причине отмены тура.

Напомним, Rammstein Show — проект, созданный украинским оркестром Lords of the Sound и представляющий собой необычное сочетание рока и симфонической музыки. Кавер-шоу должно было состояться на сцене Prime Hall и являлось уникальным с технической точки зрения.

Возврат денежных средств за билеты, купленные в сети театрально-концертных касс «КВИТКИ Бел», будет осуществляться с 25 сентября:

— в ЦУМе, правое крыло, в кассе kvitki.by. Время работы кассы: пн. — сб.: 12.00−19.00, вс.: 12.00−17.00. При себе иметь: билет, чек;

— переход около ГУМа ИООО «Квитки Бел», переход; пн. — вс.: 12.00−19.00. При себе иметь: билет, чек;

— денежные средства за билеты, оплаченные пластиковой картой через интернет-сайт kvitki.by, будут возвращены на карту в течение недели;

— возврат билетов, приобретенных через ЕРИП, осуществляется в кассе kvitki.by, пр. Независимости, 54, ЦУМ, 3 этаж, правое крыло. При себе иметь: билет, паспорт;

— билеты, приобретенные в салонах «Евросеть» в регионах, можно вернуть в г. Минске в ЦУМе, правое крыло, в кассе kvitki.by. Время работы кассы: пн. — сб.: 12.00−19.00, вс.: 12.00−17.00. При себе иметь: билет, чек;

— билеты, приобретенные в салонах «Связной» в регионах, можно вернуть в местах покупки билета. При себе иметь: билет, чек;

— по завершении заявленного периода возврата денежных средств обращаться к организатору.

Тел. для справок: +375 (33) 344−666−5.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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