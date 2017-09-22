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"Отменили весь тур": Rammstein Show в Минске не состоится
Культовые немецкие музыканты из Rammstein, которые у нас давали фантастические шоу задолго до того, как другие группы нашли Беларусь на карте мира, уж очень давно не выступали в Минске. К сожалению, хороших новостей для фанатов немецких музыкантов пока нет: альбом в процессе, да и концертов группы у нас не намечается.
Теперь и симфоническое шоу Lords of the Sound, где должны были исполнить хиты Rammstein, отменяется. Организаторы сообщают, что шоу не состоится по причине отмены тура.
Напомним, Rammstein Show — проект, созданный украинским оркестром Lords of the Sound и представляющий собой необычное сочетание рока и симфонической музыки. Кавер-шоу должно было состояться на сцене Prime Hall и являлось уникальным с технической точки зрения.
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Rammstein Show, которое было запланировано на 23 сентября в столичном Prime Hall, отменяется.
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