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Копейка рубль бережет: 5 простых способов экономить на мобильной связи

23.09.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Расходы на мобильную связь есть почти у каждого белоруса. Вот пять простых способов, которые помогут их немного сократить.


Изображение: uamodna.com

1. Отказаться от лишнего

Самое первое, что нужно сделать, — это проанализировать, как расходуются ваши деньги. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, именно анализ трат поможет понять, какой тариф выбрать. «Например, если ежемесячно ваш тариф включает 5 Гб интернета, а вы тратите только 1 Гб, тариф вам не очень подходит, так как вы переплачиваете за трафик, который вам не нужен», — говорит Муртазин.

Структуру трат на мобильную связь можно узнать, заказав у оператора детализацию. Еще более простой способ — посмотреть эту информацию в онлайн-приложении оператора. Там можно увидеть, сколько вы пользовались интернетом, сколько вы звонили, сколько отправили СМС-сообщений, какие еще услуги у вас подключены. Если какие-то услуги появились без вашей воли, их обычно можно отключить прямо в приложении.

2. Следить за новыми тарифами

Независимый финансовый советник, доцент Финансового университета России Саида Сулейманова рекомендует раз в полгода проводить мониторинг тарифов своего оператора (операторов). «Если есть что-то подходящее или более выгодное, можно поменять тариф», — говорит она.

Однако не стоит переходить с одного тарифа на другой слишком часто. «Чем чаще вы их меняете, тем больше тратите денег», — предупреждает Муртазин. По его словам, старые тарифы нередко оказываются более выгодными, нежели новые.

3. Подумать, нужен ли вам в смартфоне интернет

Можно прибегнуть к кардинальному способу экономии: полностью отключить в телефоне интернет и пользоваться только Wi-Fi. «Если у вас есть планшет, домашний и рабочий интернет, переплачивать смысла нет», — говорит Саида Сулейманова.

4. Оформить две сим-карты

Если в вашей семье все пользуются услугами одного оператора, а на работе — другого, имеет смысл пользоваться двумя сим-картами. Звонки на телефоны внутри сети одного оператора обычно бесплатные. Однако если в обоих случаях вы выберете дорогие пакетные предложения, иметь несколько сим-карт будет невыгодно, предупреждает Эльдар Муртазин. «Дорогие пакетные предложения перекрывают возможную экономию», — говорит он.

5. Покупать в путешествиях местные сим-карты

В заграничных поездках, особенно если они длительные, выгодно покупать местные сим-карты. Это будет заметно дешевле, чем использовать роуминг. Еще один хороший вариант — присмотреться к специальным отпускным пакетам, которые предлагают операторы.

Если вы решили не пользоваться роумингом на своем номере, надо обязательно отключить передачу данных на телефоне для того, чтобы он не смог сам подключиться к интернету.

«Если поездка короткая (не больше недели), можно подключить опции роуминга своего оператора», — считает Саида Сулейманова. А чтобы с вас не списали лишних денег, на сайте оператора нужно заранее узнать расценки на роуминг и опции, которые действуют в той стране, куда вы едете".

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