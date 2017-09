Идеальное убийство: обзор Dishonored: Death of the Outsider

Если вы внимательно следите за серией Dishonored, то наверняка помните о двух коротких дополнениях к первой части — The Knife of Dunwall и The Brigmore Witches. Обе истории расширяли оригинальный сюжет и прокладывали смысловой мостик к Dishonored 2. Death of the Outsider — похожее дополнение, только существенно более содержательное. В нем разрешается судьба одного из главных персонажей серии — Чужого, а общий сюжет подходит к понятному финалу.

Наша оценка игры: 8 из 10.





Чернокожая убийца-профессионал Билли Лерк осторожно крадется по черепичной крыше, стараясь не привлечь внимание стражников, патрулирующих улицу внизу. В омываемой теплым морем Карнаке дело близится к ночи. Это хорошо: в сумерках искусного наемника сложно заметить, и в городе, испорченном преступностью и сомнительными оккультными группами, найдется много темных уголков, где можно укрыться от посторонних взглядов.

Один из патрульных, закончив будничный разговор с коллегами, направился в сторону площади. Одинокая жертва — идеальная цель для Билли Лерк. Почуяв кровь, героиня с помощью темной магии телепортируется за спину одинокому стражу и стремительно, с проворством хищника, вонзает кинжал в позвоночник и для верности перерезает горло человеку в красном мундире.





Оттащив труп в переулок, Билли Лерк направляется к двум другим гвардейцам. В открытый бой лучше не вступать: на крик бойцов и пронзительный звук скрещивающихся клинков может прибежать подмога. Лучше действовать скрытно и элегантно — самое время пустить в ход оглушающие гранаты, которые наемница за пару звонких монет выменяла в подпольном магазине неподалеку.

Стражники спорили о группе Безглазых — таинственной секте, поклоняющейся Бездне и Чужому. Тому самому Чужому, подарившему Билли сверхспособности, хотя она того и не желала. Произнося очередную фразу, один из гвардейцев услышал, как что-то упало рядом. Блюстители порядка не успели сообразить, что это было такое, как их накрыло оглушающей волной. Оба солдата почти синхронно упали наземь в беспамятстве, а мимо них прошмыгнула какая-то тень.

Примерно так выглядит и ощущается Death of the Outsider.





Формально, дополнение никак не улучшает игровую механику Dishonored 2. У Билли Лерк в арсенале появилась парочка новых трюков, но они ничего драматически не меняют. Героиня может разговаривать с крысами, получая полезные сведения, но игра и без того все внятно объясняет, так что эту способность используешь ровно пять раз за всю игру (чтобы получить достижение).

Еще Лерк может телепортироваться на небольшие расстояния, но этим никого не удивишь: Корво и Эмили из первых двух частей тоже так умели. При помощи предвидения игрок в виде духа может осматривать окрестности и отмечать врагов, но это не то чтобы полезный навык. В большинстве случаев можно обойтись без него: достаточно вскарабкаться на возвышение и осмотреть округу оттуда.

Наконец, Билли может на время (пока не кончится запас энергии) перенимать облик любого персонажа, стоящего рядом. Иногда такой талант может пригодиться: например, для того, чтобы пройти мимо стражников в образе их сослуживцев. Но опять же, чаще вы будете вырезать глотки охране, подкрадываясь сзади. Так быстрее и проще.





Другая проблема лежит в плоскости сюжетной линии. Билли Лерк — всего лишь второстепенный персонаж в серии, помогавший Эмили Колдуин в Dishonored 2 и сыгравший некоторую роль в истории первой части. Это не тот герой, за которого хочется играть, он банально нем не близок. Мы о нем мало что знаем.

За десять часов Death of the Outsider мы, конечно, с ней свыкаемся, даже как-то начинаем сопереживать, но все равно мотивация героини вызывает легкое недоумение. У Эмили Колдуин в Dishonored 2 забрали трон, ее объявили вне закона, отца (единственного заступника) вывели из игры с помощью магии. У девушки было совершенно дикое, но понятное желание отомстить всем обидчикам, спасти родного человека, вернуть престол и королевскую власть.





С мотивацией Билли Лерк все не так однозначно. Она обычный контрабандист и наемный убийца, пусть и невероятно талантливый. У нее было трудное и крайне темное детство, она рано окунулась в мир преступности и осталась там на всю жизнь. В какой-то момент она встретила Дауда — довольно важного персонажа в мире Dishonored. Именно он убил мать Эмили в первой части, и из-за него Корво Аттано оказался в опале (все думали, что это Корво умертвил императрицу).

Тут включается чисто Достоевская история: и Дауд, и Лерк, будучи совершенно отвратительными преступниками, перекладывают всю вину на Чужого — таинственного бога из Бездны, дарующего разные магические способности. Мол, он ведь знал, что они плохие люди, и все равно наделили их нечеловеческой силой, которая только усугубила положение. Поэтому его следует убить.





Никто не спорит, что Чужой — далеко не пацифист. Но убивать его, чтобы оправдать свои преступления — какая-то совсем уж надуманная история. При этом Чужого нужно остановить, это очевидный факт, и Билли Лерк — практически единственная, кому это по плечу. В этом плане ассоциировать себя с главной героиней несложно.

Death of the Outsider имеет те же сильные стороны, что и Dishonored 2. Это игра не про результат, а про сам процесс. Здесь интересно не быстро двигаться по сюжету, а исследовать уровни, чтобы находить неочевидные проходы и способы устранения противников.





Новая система контрактов лишь подстегивает к очень вдумчивой и осмотрительной игре. По факту, это стандартные дополнительные миссии, выполнение которых не обязательно, но желательно: деньги лишними никогда не бывают.

Например, в одной из глав, посвященной ограблению банка, заказчик просит украсть данные с одной записной книжки, но таким образом, чтобы ни охранники, ни персонал банка не узнали о вашем присутствии. Можно, конечно, плюнуть на такое требование и полностью отдаться основному квесту, но некоторые элементы основной сюжетной истории подмывают заодно выполнить и второстепенное поручение.





Готовясь к проникновению в банк, можно распылить по вентиляции одурманивающую настойку, усыпляющую всех сотрудников. Сделав это, вы поймете, что безнаказанно проникнуть в хранилище и по пути украсть данные для контракта стало сильно проще: обходить на цыпочках спящих охранников гораздо легче, чем красться мимо них, держа в уме маршруты патрулей.

Но даже если нестись сломя голову к финалу и пропускать мимо ушей намеки на альтернативные способы незаметного прохождения заданий, Death of the Outsider будет все такой же напряженной (ближний бой до сих пор работает славно), хотя и менее изобретательной игрой.





С Dishonored: Death of the Outsider связана одна грустная история. По сути, это дополнение — финальная глава в серии. И Dishonored 2, и Prey 2017 года (их делала одна студия), и прочие игры в жанре immersive sim продаются очень плохо. Они требуют к себе внимания и некоторой усидчивости. Чтобы лучше вникнуть в сюжет и окружающий мир, нужно находить и читать десятки заметок, а не только размахивать мечом и метать гранаты.

Не стоит и говорить, что это сильно замедляет и без того не самый быстрый темп повествования. Кому-то такой подход нравится, может быть вы даже из их числа. Но знайте, что вы в меньшинстве. Поэтому купить Death of the Outsider стоит хотя бы из-за культурной ценности — своего рода, это уже экспонат.