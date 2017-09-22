Студент судится с ИП из-за невыплаты зарплаты в 500 долларов и требует с нее 13 тысяч долларов

Студент второго курса Белорусского института правоведения Алексей Новодворский подал исковое заявление на 13 тысяч долларов к индивидуальному предпринимателю Виктории Жердецкой. Парень думал, что устроился на работу в PR-агентство с зарплатой 500 долларов. Однако студент отработал месяц и так не дождался ожидаемой суммы. Виктория Жердецкая утверждает, что считала это стажировкой и осталась недовольна практикой студента. FINANCE.TUT.BY решил разобраться в этой истории и поговорил с обеими сторонами конфликта.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарплата в 500 долларов без опыта работы и договора о найме

Второкурсник юридического факультета БИП Алексей Новодворский решил на лето найти подработку. По его словам, искал в интернете вакансии, где не требовался опыт работы и на короткий срок трудоустройства. После долгого «серфинга» по рекрутинговым сайтам Новодворский нашел вакансию менеджера по продажам без опыта работы и с зарплатой в 500 долларов за месяц. Привлекательную должность предлагало PR-агентство «Вирус», а контакты были оставлены Виктории Жердецкой. Как посчитал студент юрфака, под требования вакансии он прекрасно подходил, поэтому решил связаться с нанимательницей.

Фото из личного архива героя

«В приписке к вакансии Виктория Жердецкая просила писать ей в Viber, поскольку ей было неудобно общаться по телефону из-за большого количества клиентов. Я написал ей о себе вкратце, и ее все утроило, она сразу пригласила меня на собеседование», — вспоминает Новодворский.

На собеседовании студент рассказал потенциальному нанимателю, что у него был полуторомесячный опыт продаж в магазине одежды и опыт составления скриптов разговоров во время двухнедельной работы в агентстве недвижимости. По итогам интервью, как поведал Новодворский, предприниматель взяла его на работу. С ним работали еще два сотрудника — Егор и Надежда.

«Договора о найме мы не заключали, но написали заявления о приеме на работу. Лично я периодически спрашивал о заключении полноценного контракта, но Жердецкая все время находила отговорки, — рассказывает студент. — Сама она подтверждала, что оплата в 500 долларов будет. Также она вносила соревновательный стимул: кто быстрее заключит 25 сделок, получит надбавку в 100 долларов».

По словам Новодворского, предприниматель обещала параллельно обучать молодых сотрудников, «но никакого обучения не было». Суть работы студента юрфака на должности менеджера по продажам заключалась в составлении скриптов разговора, поиска потенциальных клиентов и их обзвоне с предложением услуг агентства. Конечным результатом подобных звонков должны были стать личные переговоры о сделке. К примеру, Новодворский обзванивал парфюмерные и старался назначить личную встречу. Правда, ни одной сделки заключить так и не удалось.

«Я назначал много встреч и должен был ездить на них с Жердецкой, но она постоянно переносила их по неизвестным причинам, и компаниям уже становилось неинтересно, — сетует Новодворский. — Но она была довольна моей работой, и отношения в течение месяца у нас были прекрасные. Изначально я даже стеснялся спрашивать про зарплату».

Студент проработал с 28 июня по 28 июля и когда пытался поговорить с предпринимателем по поводу оплаты, но она отказывалась что-либо выплачивать. Студент привел в пример цитату Жердецкой: «Вы работали плохо, не справлялись со своими обязанностями, сделок не заключено, поэтому зарплаты вам не будет — вы свободны». Егор и Надежда ушли из агентства вместе с Новодворским.

«Мои родственники были в курсе этой ситуации, и 11 августа мы пошли с отцом к Жердецкой и попросили выплатить мне деньги. Она ответила, что не обязана ничего выплачивать. Мы попросили ее подумать до вечера и пообещали, что обратимся в суд. Она в тот день так и не позвонила и не дала никакого ответа», — объясняет причину иска студент.

Новодворский подробно расписал, почему в исковом заявлении он потребовал именно 13 тысяч долларов. По первому требованию студент хочет получить причитающиеся по его мнению 500 долларов. К тому же он требует выплатить еще 500 долларов за просрочку зарплаты. А по статье 243 Трудового кодекса РБ о прекращении трудового договора без законного основания суд может восстановить бывшего сотрудника на прежнее место работы либо потребовать у работодателя возмещение в десятикратном размере среднемесячной зарплаты, отмечает студент. Новодворский ратует за второй вариант и требует 5000 долларов. Кроме того, студент юрфака потребовал моральную компенсацию также равную десятикратной зарплате. В итоге со всеми издержками вышло 25 тысяч белорусских рублей, или около 13 тысяч долларов.

На первое заседание в суд Партизанского района Минска Виктория Жердецкая не пришла. А на втором слушании, как рассказал Новодворский, предприниматель утверждала, что она специально нанимала сотрудников без опыта работы, чтобы их научить.

«Но на следующем слушании она утверждала, что они ей не подходили, потому что у них нет профессиональных качеств. Как мне кажется, это прямое противоречие. Также она утверждала, что взяла людей без образования, но Надя окончила колледж по специальности маркетолога, — утверждает студент. — Кроме того, Жердецкая утверждала, что у нас не было графика работы, но в переписке у нас есть подтверждение, что мы работали по определенному графику, который она сама нам высылала».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алесей Новодворский самостоятельно защищает свои интересы в суде. Студент пытался доказать, что допущение его к работе является устным договором о трудоустройстве, а «положительная характеристика в рекомендательном письме Жердецкой подтверждает его высокое качество работы и, в таком случае, безосновательную причину увольнения». Однако после трех слушаний суд решил отклонить иск студента из-за несостоятельных доказательств и доводов истца и заключил, что раз отсутствовала трудовой договор между работником и нанимателем, то и трудовых отношений не было.

«Судья посчитала мои доказательства и доводы несостоятельными. Хотя она сама просила предоставить ей наши с Жердецкой переписки в Viber, где хотя бы было упоминание о работе. Я ей все предоставил», — говорит Новодворский. На этом второкурсник останавливаться не собирается: он планирует подать кассационную жалобу на решение суда и пригласить в качестве свидетелей работавших с ним Надежду и Егора.

«Этих ребят я не взяла на работу, они были на стажировке»

Виктория Жердецкая подтвердила, что Алексей Новодворский и два других сотрудника, не получивших зарплату, действительно работали в агентстве «Вирус». Но она отрицает, что обещала их официально трудоустроить.

«500 долларов были указаны в вакансии, и я их обещала тем, кого я официально трудоустрою на работу. А этих ребят я не взяла на работу, они были на стажировке. И за время стажировки они так и не подтянули свои знания по маркетингу и PR, я была недовольна их работой с клиентами и даже с офисными программами, — утверждает Жердецкая. — В рекомендательном письме также было указано, что это была стажировка. Им это должно было быть понятно, потому что трудовые отношения закрепляются трудовым договором. Там уже другой спрос с сотрудника».

Также предпринимательница отвергает обвинения Новодворского, что она не обучала сотрудников. По ее словам, она высылала книги в общий чат и давала тестовые задания, но «учебную литературу так никто и не прочитал, а задания были провалены стажерами». «Что касается Алексея, то ему за месяц работы удалось пригласить на встречу только одну компанию», — вспоминает Жердецкая.

По словам предпринимателя, 11 августа у нее состоялся разговор со студентом и его отцом. «Алексей и его отец требовали от меня выплатить наличными 500 долларов, угрожая мне судом и потерей деловой репутации. Если бы это все было записано на диктофон, я могла бы подать ответный иск», — уверена Жердецкая.

На вопрос о причине своего отсутствия на первом слушании, женщина ответила, что уведомление о заседании пришло позже и вообще на адрес ее клиента.

Жердецкая уже 7 лет работает маркетологом и 3 из них как ИП. Сейчас предприниматель ищет опытного менеджера по продажам без испытательного срока на стажировке.