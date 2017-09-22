До 5000 детей ежегодно рождаются в Беларуси раньше срока . Они смотрят на мир огромными инопланетными глазами, но в них едва теплится жизнь. Рождение раньше срока – испытание не только для малыша, но и для его родителей, которые каждую секунду борются со страхом потерять самое дорогое, что есть в их жизни, ‒ своего ребенка. Чтобы поддержать семьи, которые столкнулись с рождением ребенка раньше срока, руководитель проекта по фотосъемке новорожденных Наталья Мирончук инициировала создание Информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям «Бейби Стори».





Как организация помогает семьям с детками, рожденными рано, с чем сталкивается фотограф, когда его модели всего 10 дней от роду, и чем вы можете помочь недоношенным детям - в этом материале.

- Наталья, дети не умеют играть и подстраиваться под ситуацию - особенно, когда им всего несколько недель. Но в ваших работах они абсолютно спокойны и даже артистичны. В чем секрет хорошего детского снимка?

- В фотографии важна жизнь. Жизнь настоящая, эмоциональная, грустная и веселая, большая и маленькая и главное – честная. Только такая фотография для меня «работает», а значит, живет не только сегодня и завтра, но еще и потом. Не для нас или вас, а для наших детей, внуков, правнуков. И если вы хотите настоящих эмоций на картинке – ищите путь к сердцу того, кого снимаете. Ищите ключики, чтобы человек приоткрылся, доверился вам. В детской съемке главное - доверие и спокойствие родителей. Они сразу же передаются ребенку! Ведь он все чувствует. Посмотрите когда-нибудь в глаза новорожденных деток – с ними контакт только через сердце, любовь и заботу.









И только тогда в фотографии появляется объем, ей можно что-то сказать людям.

Такой снимок способен остановить кого-то хотя бы на миг и заставить о чем-то задуматься, а еще лучше – почувствовать. Это особенно актуально во времена цифровой фотографии и смартфонов, когда глаз замылен, а чувства пресыщены. Нужна определенная аскеза и осознанность, чтобы выбирать, на что смотреть, когда тебе все готовы показать всё и еще немножечко больше.

- В первую очередь, вы позиционируете себя как режиссёр съёмки. В чём заключается ваша роль?

- На мне - эмоциональная составляющая карточки. Я правильным образом выкладываю крошек, делаю всю позировку, а фотографу нужно грамотно отработать со светом и техникой.

Работа в паре на съемке новорожденных для меня – это еще и аспект безопасности (я всегда нахожусь рядом с ребенком в то время, когда камера в руках у фотографа), а также возможность позаботиться о маме, которая в первые недели после родов испытывает определенный стресс. Чаще всего мы приезжаем к клиентам домой, и мамы получают меня в качестве няни на 3-3,5 часа. (улыбается) Они идут перекусить, в душ или просто укладываются спать…









- Прямо “укладываются спать”? А не волнуются, что ребенок в чужих руках, что с ним может что-то случиться во время съемки?

- Главное - помнить, что держишь в руках самое ценное, что есть в жизни мамы. И если я вижу, что мама тревожится - первый ребенок, первая съемка - в первую очередь работаю с ней. Вместе выпить чая, поболтать про беременность и роды, рассказать о своём опыте - нужно сделать всё, чтобы мама поняла: я своя - и впустила меня в личное пространство семьи. Если вижу, что мама не знает, как приложить ребёнка к груди, объясню и покажу - чтобы малыш поел и ей не было больно. Если у самого героя съемки болит животик - сделаю массаж, чтобы ребёнок и мама успокоились. Мамы говорят: “Неважно уже, как пройдет съемка. Главное, что он перестал кричать и плакать, а мы целый день не могли его успокоить”. И самое важное для меня в этот момент объяснить маме: она сама справилась с ситуацией, ей просто нужен был совет. Ни я, которая работала более чем с тысячей младенцев, ни специалист по грудному вскармливанию, ни самая опытная на свете бабушка не смогут сделать ребёнка более счастливым, чем сама мама. И если после съёмки родители чувствуют себя более уверенными, чем до неё - это для нас огромная победа!





- А вы отслеживаете, как взрослеют герои ваших съемок?

- Конечно, ведь мы уже 10 лет снимаем новорожденных малышей. Более 750 деток побывали на моих руках крошками до 14 дней, не говоря уже о детках постарше (3, 6, 9, 12 месяцев). Многие из них уже давно ходят в школу! (улыбается) Родители пересылают мне их актуальные фотографии - мол, “узнаешь свою модель! смотри, как выросла!” - и приходят с детками на мероприятия. Конечно, это очень греет.

- Как за 10 лет не прийти к эмоциональному выгоранию в творческой профессии?

- Мне наоборот становится всё интереснее. Почему? Мне кажется, потому что много лет назад мы нащупали для себя социальную значимость своей работы. Мы оформляем роддома Минска нашими фотографиями, и мамы, которые лежат на сохранении или рожают там, пишут нам письма с благодарностью за то, что наши работы поддерживают их.









Мы делаем выставки, говорим о важности семейных ценностей, о непростых вопросах, с которыми семьи сталкиваются каждый день. Делаем это на уровне государства, чтобы наша работа имела максимальный охват и реакцию в СМИ. Мы зарегистрировали социально-благотворительное учреждение , взяв на себя ответственность помогать родителям и врачам с недоношенными малышами, рожденными на раннем сроке, весом от 500 граммов. И когда вся команда чувствует, что мы делаем что-то большее, чем просто зарабатывание денег, нам проще идти вперед.

- Расскажите, как появилось желание помогать недоношенным деткам?

- Литовская организация помощи недоношенным малышам пригласила нас для социальной съемки. Нужно было сделать фотосессию малышки, которая родилась с весом в 900 грамм - показать, что в таких детках невероятно много воли к жизни. Это был невероятный опыт. Когда я увидела, сколько энергии и сил в этом маленьком существе, когда пообщалась с её родителями и узнала, какой сложный путь они проходят - поняла, что должна создать проект помощи недоношенным детям и их родителям в нашей стране.

Мы стали первопроходцами, но всё удалось. Уже через месяц работы нас приняли в Европейский фонд помощи недоношенным новорожденным детям (EFCNI), и теперь, спустя год после открытия, мы можем проводить по-настоящему масштабные и значимые акции.

- Как в них можно поучаствовать?

- Например, каждый может принять участие в международных благотворительных кампаниях “Socks for Life” («Носки для Жизни») и “Чудо-осьминожки”.













Для недоношенных деток вяжут маленькие шерстяные носочки и забавные игрушки-осьминожки, развивающие мелкую моторику. Носочки, кстати, тоже нужны грудничкам не только для тепла. Они выполняют важную функцию – стимулируют кровообращение. А оно, в свою очередь, стимулирует развитие внутренних органов ребенка. Кроме того, шерстяные вещи не дают малышам засыпать глубоко, потому что шерсть слегка покалывает – ребенок просыпается от этого, двигается и начинает лучше дышать.

С “осьминожками” еще интереснее. Сам проект существует с января 2013 года, когда в Дании мама недоношенного малыша сделала для себя открытие: она положила в кювет своего недоношенного малыша вязаную игрушку - осьминожку - и ребенок перестал вытягивать зонды с трубочками для питания, стал спокойнее, у него восстановилось дыхание, сердцебиение и кровоток.

Эту идею тут же подхватили в роддомах Дании, Швеции, Голландии, Бельгии. У нас проект действует с 2016 года.

Для меня важно то, что все носочки и осьминожки вяжутся вручную – силами неравнодушных девушек и женщин, которые поддерживают инициативу руководителей проектов. Присоединиться к нам может любой желающий, правда, работа должна координироваться представителями проекта, поскольку речь идет о здоровье и безопасности деток.

Существуют нормы санстанции, требования к качеству изделия, материалам, из которых изготовлены носочки и игрушечные осьминожки. Каждая партия ниток обязательно проверяется на соответствие требованиям международных стандартов. Здоровье деток – это огромная ответственность, и мы это хорошо понимаем, не можем позволить себе халатность даже в мелочах.

Крошечные носочки и яркие игрушки – это не только помощь малышу, который борется за жизнь, это и психологическая поддержка для мамы, которая чувствует, что не осталась один на один со своим несчастьем. В том числе и поэтому все носочки и осьминожки вяжутся вручную: чтобы передать тепло человеческого сердца, которое поможет семье, столкнувшейся с преждевременными родами, отстоять своего малыша.

Мы всегда рады новым участникам и волонтерам этого проекта!

Присоединиться можно следующим образом:

Связать носочки из шерсти для недоношенного малыша. Длина стопы носка 3-5 см, высота носка 6-7 см.

Подарить «Бейби Стори» нитки для вязания носков. Это удобно сделать через наших координаторов. Координаторы проектов в Минске — Дарина (район Уручья, тел. +375 29 398 79 53) и Алена (район Малиновки, тел. + 375 29 728 29 19) смогут помочь вам доставить готовые носочки в «Бейби Стори», а также примут пряжу для вязания новых носочков.

Передать эстафету Socks for Life своим друзьям и знакомым.

Поддержать развитие долгосрочной программы для недоношенных малышей, совершив безвозмездное пожертвование, — два рубля на одну пару носочков.

УНП 192724206

Благотворительный счет 3135051388018

ОАО «Приорбанк» БИК 153001749

Назначение платежа: безвозмездное пожертвование.

- Расскажите, проводите ли вы образовательные акции для мам?

- Да, яейчас мы работаем над важной социальной инициативой. Первого октября при поддержке Мингорисполкома мы организуем Первый республиканский конгресс мам «МамаPro» в Минске. Мы ждем в гости специалистов из медицинской сферы, беременных женщин, настоящих и будущих родителей в гостинице «Виктория Олимп». Наша основная цель – общение и обмен опытом. Мы будем говорить о профилактике преждевременных родов, беременности, затронем вопросы здоровья матери и ребенка, поговорим о том, как оптимизировать диалог «врач-пациент» для более эффективной работы наших поликлиник и родильных домов. Будет много интересной информации, а на вопросы гостей конгресса ответят квалифицированные специалисты.

В рамках конгресса мам мы запустим и новый проект «Мама читает». Суть его в том, что каждый, кто примет участие в конгрессе, сможет принести книгу для женщин, находящихся в роддомах. Особенно актуально это для мам, которые вместе с малышами лежат в отделениях реабилитации детей, рожденных раньше срока. Попробуйте поделиться чем-то хорошим, позитивным с мамами, которые сегодня находятся в непростом положении, -- увидите, и вам самим станет светлее, радостнее в сердце! Зарегистрироваться для участия в конгрессе можно здесь .