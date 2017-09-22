Все успела: 8 звезд, которые рано стали мамами

Мы часто рассказывали про медийных мам после 40: не остановили ни возраст, ни стереотипы, ни сложившийся уклад жизни.

Сегодня — подборка звезд, которые стали мамами рано. Но это не помешало им сделать карьеру, которой можно только позавидовать, и заработать свои миллионы.

Кому и как это удалось — в нашем материале.

Вупи Голдберг

Оскароносная актриса, одна из самых ярких женщин в комедийном жанре, стала мамой в 18 лет. А в 34 года — бабушкой. Конечно, называться «бабулей», когда тебе около 30, — испытание не для слабых. Но с самоиронией Вупи это вообще не проблема.



24smi.org

Наталья Водянова

У хрупкой Наташи Водяновой 4 детей. А первого ребенка она родила в 19 — по сути, на пике карьеры.

Это не помешало Наталье остаться в списке топовых моделей, стать лицом мировых брендов и открыть собственный благотворительный фонд.



24smi.org

Кристина Орбакайте

Дочь примадонны российской эстрады стала жить отдельно от мамы с 16 лет — влюбилась в певца Владимира Преснякова. От него она и родила первенца в свои 19.

Сейчас Никита Пресняков популярный рок-музыкант, снимается в кино. Да и Кристина в строю — не сходит со сцены и в 46 лет выглядит на «отлично».



ki.ill.in.ua

Слава

Певица родила свою первую дочь Сашу в 18 лет. А карьера её начала складываться только через четыре года. До того, как ее заметил продюсер, она пела в караоке и пробовала себя в модельном бизнесе без особых успехов, переживая непростые финансовые времена.

Сейчас певица востребована и на радиостанциях, и в гастрольных турах по странам СНГ.



instagram.com/nastya_slava

Лоретта Линн

В 15 лет будущая кантри-певица Лоретта вышла замуж, первенца родила в 16… А к 20 она уже была матерью четверых детей! Нельзя назвать этот шаг необдуманным, так как с отцом своих детей, музыкальным менеджером Оливером Линном, она прожила всю жизнь. Он подарил ей не только детей, но и первую гитару и известность.





Таисия Повалий

Единственный сын украинской певицы родился, когда ей исполнилось 18 лет. Через 10 лет певица ушла от отца ребенка к своему продюсеру — и сын простить не смог, остался с папой. Когда сын вырос, он не только стал лучшим другом мамы, но и последовал ее примеру — стал певцом.





Анна Николь Смит

На фото с сыном Анна, американская супермодель и секс-символ 90-х, выглядит его ровесницей. И это неудивительно, ведь мамой Анна стала в 18. Она работала помощницей повара в кабаке и не подозревала о том, что станет «богатой и знаменитой». Но так и случилось, и появление ребенка этому не помешало.





Вера Брежнева

Красавица из «Виа Гры», сейчас — сольная певица и жена Константина Меладзе, Вера Брежнева родилась в простой и достаточно бедной семье. Дочку родила рано — в 19, задолго до серьезных гонораров и известности. Сегодня Вера и её старшая дочь лучшие подруги!



