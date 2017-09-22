Женщина и 40 котов: как очаровательная американка спасла несколько сотен животных

То, что у Ханны Шоу «самая милая работа в мире», пишут многие СМИ. Мало кто пишет, что она также одна из самых трудных. Ханна выхаживает брошенных и принесенных в приют новорожденных котят. Шансов на выживание мало, а ресурсов — человеческих и временных — зачастую нет вовсе. Поэтому жизнь котят заканчивается усыплением, не успев толком начаться… Но около тысячи кошачьих сердец продолжают биться благодаря встрече с Ханной.

— Спасением котят я начала заниматься около 8 лет назад — просто увидела крошечного котенка, который застрял на дереве, и поняла, что не смогу его тут оставить. Даже ветеринары и волонтеры в приюте не знали, что делать с таким крохой, чтобы он выжил. Я поняла, что теперь всё зависит от меня, — рассказала Ханна.

Пройдя путь спасения Коко (именно так назвали малыша, который остался жить у Ханны), она поняла, что хочет делиться своим опытом с другими, и создала общество по спасению и выхаживанию котят под названием Kitten Lady .

Свое дело жизни она совмещала с работой в школе — проносила маленьких питомцев под рубашкой и кормила их в туалете.

— Они такие маленькие, что часто люди их даже не замечали, — рассказывает Ханна. — Кроме того, я и сейчас стараюсь использовать специальные скрывающие их аксессуары, потому что иногда хочу, например, просто спокойно сходить за продуктами и не становиться объектом внимания. Кроме того, для котят не очень полезны многочисленные незнакомцы, пытающиеся их потрогать.

Со временем необычное хобби превратилось в профессию, и теперь Ханна совершенно официально работает «спасительницей котят». Она проводит учебные программы и мероприятия, бесконечно говорит о необходимости стерилизации животных и ответственном отношении к ним. Обращается к СМИ за информационной помощью и находит для приютов ресурсы, которые помогут положить конец эвтаназии котят.

И, конечно, Шоу сама продолжает спасать котят и находить им дома, ведь, как она говорит «у той работы, которую я делаю, пока не видно конца, но я хочу спасти столько маленьких жизней, сколько смогу».





































У вас тоже есть возможность стать героем для одного кошачьего сердца. К тому же этот малыш уже достаточно самостоятельный мальчик и не нуждается в ежечасном уходе. А вот в своем доме и любви — обязательно:





Катико, или котособака, ищет дом. Телефон для связи: 8 044 598 86 68

Справочно: три месяца, мальчик, уже здоров, без паразитов — внешних и внутренних… и без страха и упрёка!





Это не котенок, а килограмм обожания всего человеческого рода. Нежный, добрый, преданный человеку кот… Согласитесь, необычно!

Особенно с его судьбой. Он выживший — маленький воин, который остался совсем один. Его брат и сестричка погибли. То ли от рук людей, которым мешали котята во дворе, то ли под колёсами авто.





Детёныш остался один. Наверное, быть одному, когда ты такой маленький, а вокруг дождь, холод, люди, в которых нет добра к тебе, — это очень страшно. И очень грустно.

Нам удалось поймать его, кажется, за пару часов до точки невозврата. Когда мы везли его в ветклинику, его била дрожь, он чихал, как пандёнок в этом видео , и таращил на на нас свои огромные, панические пуговицы.





До знакомства с этим ребёнком мы и не знали, на что способно котиное сердце. Ничего, кроме благодарности, доверия и нежности — даже во время самых неприятных процедур, даже когда страшно и непонятно, каким это образом мир вокруг так причудливо поменялся.





Если вы мечтали о собаке, но пока не можете себе ее позволить, этот кот для вас. Он подползает к тебе, повиливая хвостом, лижет руки, забирается на колени и лезет целоваться. А ещё — обнимает лапами за шею, да.





Когда рядом человек, его не интересует ни еда, ни игры — только сиди рядом, чеши пузо, говори со мной ласковым голосом.





Сейчас он живёт на балконе — других вариантов нет. И ждёт тех двух раз в день, когда к нему зайдет человек, как настоящий… Катико. И это не дело, конечно.

Потому что такому сердечку надо жить не в балконной изоляции, а в постоянном внимании и любви.

Если вы готовы их ему дать, пишите, а лучше звоните:

8 044 598 86 68.