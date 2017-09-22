Новые продукты - новые возможности: бизнес-семинар от TUT.BY и Яндекс

В Галерее TUT.BY прошел обучающий бизнес-семинар от Белорусского портала TUT.BY и компании Яндекс. Партнеры Рекламной сети Яндекса получили полезные советы от экспертов, а также актуальную информацию о продуктовых новинках. Менеджер по рекламным технологиям TUT.BY Павел Воронюк поделился практическим опытом монетизации трафика.

Модели монетизации и их специфика

В ходе мероприятия менеджер по развитию стратегических продуктов Яндекс Наталья Кожемякина рассказала о существующих стратегиях монетизации трафика, а также технологических решениях компании, необходимых для повышения эффективности монетизации.





Главная новинка — динамическая монетизация, которая дает возможность издателю получать наибольший доход от показа, разрешая Рекламной Сети Яндекса конкурировать за показы негарантированных рекламных кампаний.

Какие новые возможности доступны для партнеров РСЯ?

Наряду с Рекламной сетью, Яндекс предлагает дополнительные инструменты для управления трафиком, среди которых — сервис AdFox Sites. Как отметил менеджер по развитию AdFox Алексей Печенкин, продукт имеет ряд достоинств для использовании паблишерами. Сервис тесно связан с другими решениями и продуктами Яндекс, позволяет использовать все рекламные форматы и проводить кампании любого уровня сложности. Кроме того, AdFox Sites имеет несколько уровней иерархии и поддерживает более 75 видов таргетинга.





Партнерам РСЯ также доступны решение для ускорения загрузки материалов с новостных и других сайтов на мобильных устройствах — турбо-страницы, и сервис персональных рекомендаций Яндекс. Дзен, который составляет подборку новостей, постов из блогов и иных интернет-публикаций, интересных пользователю.

Тенденции — наше всё

Спикеры из Яндекс отметили, что модели монетизации, используемые издателями, быстро теряют актуальность. Меняются и каналы дистрибуции контента. Поэтому для поддержания конкурентоспособности необходимо внимательно следить за тенденциями на интернет-рынке и следовать им.







«На сегодня одна из главных тенденций в интернет-рекламе — это стремление к медийности и фиксированности. Поэтому блоки и места под рекламу на сайтах необходимо делать фиксированного размера. Не стоит забывать и про мультиформатность: именно она позволяет добавить в аукцион больше рекламодателей и сделать ставку выше», - отметила менеджер по развитию стратегических продуктов Яндекс Наталья Кожемякина.

О важности экспериментов

Менеджер по рекламным технологиям TUT.BY Павел Воронюк в своем выступлении поделился советами по повышению доходности рекламы для медиа. По его мнению, наиболее важным условием успеха является постоянное экспериментирование — с местом, стратегиями размещения баннеров и форматом рекламы.





Павел отметил, что «…белорусские медиа пока отличаются неготовностью к «марафонам» — способности конкурировать с помощью экспериментов. В этой ситуации важно сознавать, что самый большой риск — это не брать на себя никаких рисков. Если вы не идете на эксперименты, вы точно потерпите неудачу».

После окончания официальной части участники смогли пообщаться в неформальной обстановке и получить ответы на все «наболевшие» вопросы.























































































