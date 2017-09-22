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TUT.BY проводит конкурс «Дачная переделка» , в котором мы видим, как белорусы обустраивают свои загородные дома. После выхода всех полученных рассказов мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Победитель получит приз — сертификаты на 600 BYN, на которые сможет выбрать полезные товары в магазинах партнера.

Рассказ Наталии:

— Наш рассказ не совсем о даче: мы переделывали наш участок. Все началось с того, что родственники подарили ребенку на день рождения канат, кольца и канатную лестницу. Сразу возникла идея соорудить для детей спортивный уголок на свежем воздухе.





Мы загорелись идеей строительства детского комплекса с песочницей, детским домиком, горкой и своеобразной площадкой для игр.





Думаю, каждый из вас знает, как тяжело в наше время заставить «современных» детей провести время на улице. Теперь, увы и еще раз увы, им нужны лишь гаджеты: смартфоны, планшеты и компьютеры. Какого-либо рода детские площадки находятся не очень близко, а детишек на улице полно. Поэтому и было однозначно решено начать строительство.





К счастью, наши соседи, живущие напротив, поддержали нас и согласились помочь. Вот так и началось наше «творение». День за днем мы воплощали свои идеи в жизнь. Признаюсь, это было непросто.





Где-то были оплошности, которые приходилось переделывать, как, например, с крышей. Но мы приобретали бесценный опыт, а наши детки заодно учились понимать: для того чтобы получить желаемое, нужно потрудиться. И с радостью принимали участие в работе!









Пока сделано не все. К сожалению, в наше время такие проекты недешевы. Во время стройки возникали новые пожелания, и мы незаметно распространили стройку еще и на соседский участок. Там делаем сейчас качели.





В планах также сделать «горку скалолаза» и многое другое. Еще не оборудовали детский домик мебелью, пока готов лишь столик. Но мы стараемся! Некоторые соседи тоже начали помогать кто как может: финансами, материалами или даже просто физически.









Мы все стараемся ради благого дела: чтобы детки всей нашей улицы могли веселее проводить время на воздухе, больше общались и видели, как дружными силами все мечты превращаются в реальность!





Комментирует Марта Анцане, заместитель директора по маркетингу международной торговой сети JYSK: — Рассказ Наталии очень впечатлил. Строить детские площадки сложно, ведь для этого нужно быть одновременно архитектором, инженером и педагогом. Важно учитывать возраст ребенка и друзей, которые приходят в гости. Также нужно определиться с внешним видом, площадью и количеством оборудования, чтобы детям было интересно и безопасно играть. Наконец, сделать все своими руками! Но Наталья и ее команда отлично справляются. Детский комплекс выглядит надежным и увлекательным. Особенно хочу отметить дизайн и оборудование.

Понравилось разнообразие элементов: песочница, детский домик, горка, площадка для игр. Уверена, играть в таком замке будет интересно как трехлетним малышам, так и 13-летним подросткам. И замечательно подобраны цвета. Здорово, что преобладает фиолетовый. Психологи говорят, что это цвет творчества, он улучшает воображение и содействует мышлению. Спасибо Наталии и родителям за чудесный рассказ. Считаю, они доказали, что все можно сделать своими руками, даже детскую площадку.

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