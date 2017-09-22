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"Дачная переделка": апгрейд участка, который начался с подарка - канатной лестницы
TUT.BY проводит
Рассказ Наталии:
— Наш рассказ не совсем о даче: мы переделывали наш участок. Все началось с того, что родственники подарили ребенку на день рождения канат, кольца и канатную лестницу. Сразу возникла идея соорудить для детей спортивный уголок на свежем воздухе.
Мы загорелись идеей строительства детского комплекса с песочницей, детским домиком, горкой и своеобразной площадкой для игр.
Думаю, каждый из вас знает, как тяжело в наше время заставить «современных» детей провести время на улице. Теперь, увы и еще раз увы, им нужны лишь гаджеты: смартфоны, планшеты и компьютеры. Какого-либо рода детские площадки находятся не очень близко, а детишек на улице полно. Поэтому и было однозначно решено начать строительство.
К счастью, наши соседи, живущие напротив, поддержали нас и согласились помочь. Вот так и началось наше «творение». День за днем мы воплощали свои идеи в жизнь. Признаюсь, это было непросто.
Где-то были оплошности, которые приходилось переделывать, как, например, с крышей. Но мы приобретали бесценный опыт, а наши детки заодно учились понимать: для того чтобы получить желаемое, нужно потрудиться. И с радостью принимали участие в работе!
Пока сделано не все. К сожалению, в наше время такие проекты недешевы. Во время стройки возникали новые пожелания, и мы незаметно распространили стройку еще и на соседский участок. Там делаем сейчас качели.
В планах также сделать «горку скалолаза» и многое другое. Еще не оборудовали детский домик мебелью, пока готов лишь столик. Но мы стараемся! Некоторые соседи тоже начали помогать кто как может: финансами, материалами или даже просто физически.
Мы все стараемся ради благого дела: чтобы детки всей нашей улицы могли веселее проводить время на воздухе, больше общались и видели, как дружными силами все мечты превращаются в реальность!
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