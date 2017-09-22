Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь в недавнем интервью рассказал о своей пенсии — 320 рублей. Однако в профильных министерствах говорят, что пенсия у спортсмена выше, плюс ежемесячно он получает стипендию, положенную чемпионам-пенсионерам. FINANCE.TUT.BY узнал, какие пенсии получают другие олимпийские чемпионы и как они у них насчитываются.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Всю жизнь работал — не представляю, как жить на пенсии»

Первому белорусскому олимпийскому чемпиону Сергею Макаренко (победил на Олимпиаде-60 в Риме вместе с Леонидом Гейштором) в сентябре исполнилось 80 лет. Несмотря на возраст, Сергей Лаврентьевич работает в минском представительстве НОК, однако его контракт через несколько недель заканчивается:

— Мне уже 80, кто держать дальше будет? Да и мне самому уже неудобно, так что, скорее всего, уйду, — говорит олимпийский чемпион. — Хотя я даже не представляю, как на пенсии буду жить — я всю жизнь работал.



В 1960 году на Олимпийских играх в Риме Сергей Макаренко вместе с Леонидом Гейштором завоевал золото на дистанции 1000 метров по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С уходом на пенсию, по словам спортсмена, сложнее станет и финансово. Как рассказывает Сергей Лаврентьевич, его зарплата в НОКе сегодня составляет 750 рублей. Пенсия спортсмена, как говорит он сам, — 380 рублей. Плюс он получает стипендию от Минспорта, которая составляет «примерно столько же».

— С учетом зарплаты выходило прилично, а как жить только на пенсию — пока не знаю. Посмотрим, что будет.

Сергей Макаренко после Олимпиады построил дом под Минском, недалеко от Дроздов, поэтому большая строка расходов для спортсмена — «коммуналка». Говорит, что в месяц набегает «существенная сумма». Также немало приходится тратить на лекарства:

— Я живу с женой, у нее пенсия — 250 рублей. Так почти всю ее пенсию тратим ей на лекарства: стараемся покупать иностранные, а не отечественные. Я тоже много на лекарства трачу, но я инвалид второй группы — у меня есть скидка на белорусские медпрепараты.

Сейчас после оплаты жировки, покупки лекарств, продуктов питания и других необходимых вещей, как говорит Сергей Лаврентьевич, «какие-то деньги еще остаются». Если жить на пенсию и стипендию, этого остатка уже не будет.

— По западным меркам наши спортсмены на пенсии живут скромно. Скромно, даже если сравнивать с Россией или Украиной. Обидно, что за большие заслуги мы не видим соответствующей отдачи. Хотелось бы жить по заслугам.

«Больше одного батона в день все равно не съедаю»

Владимир Парфенович (58 лет) — трехкратный чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпиады-80 в Москве. Последние годы он тренировал сборные России и Польши, а после возвращения на родину уехал работать в детско-юношескую школу олимпийского резерва в Мосты.



На Олимпиаде-80 в Москве Владимир Парфенович взял сразу три золотые медали. Никто из байдарочников в мире не повторил этот рекорд. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Парфеновича, он «устал от городской суеты» и решил не искать работу в Минске, хотя и имел такую возможность. К тому же жить в столице дорого и неэффективно. Зарплата известного тренера в Мостах составляет 300 рублей, с премиями — 350−400.

Пенсия Владимира Парфеновича, по словам спортсмена, составляет 264 рубля.

«Многие белорусы сегодня зарабатывают столько же. И ничего — выживают. Да и я не хочу прибедняться, все-таки успел насобирать за жизнь какую-то копейку. А больше одного батона в день все равно не съедаю», — рассказывал олимпийский чемпион в интервью «Народной воле».

Чемпион по фехтованию на саблях московской Олимпиады Николай Алехин (62 года) рассказал, что его пенсия составляет 290 рублей. Плюс доплаты Минспорта.

— Мои друзья-спортсмены из соседних стран удивляются такому положению советских чемпионов в нашей стране. Говорят: «Разве так можно?». Оказывается, можно.

Гандболист, чемпион Олимпиады-88 в Сеуле, а нынче старший тренер СКА Александр Каршакевич еще не достиг официального пенсионного возраста — ему 58 лет. Однако сейчас он получает пенсию за выслугу лет, так как отыграл в национальной сборной необходимые 5 лет и «наработал» трудовой стаж. Ее размер в его случае — 250 рублей.



Александр Каршакевич завоевал серебро на Олимпиаде-1980 в Москве и золото Игр-1988 в Сеуле. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— По достижении пенсионного возраста буду оформлять стипендию, положенную 555-м указом президента, — говорит олимпийский чемпион.

Олимпийский чемпион в фехтовании на рапире (Сеул, 1988 год) Александр Романьков пенсию начал получать по достижении общеустановленного пенсионного возраста. Конкретную сумму своей пенсии спортсмен не назвал, но сказал, что «она у всех примерно одинаковая».

Как считаются пенсии спортсменов?

Как объясняют в Министерстве труда и соцзащиты, вопросы пенсионного обеспечения спортсменов, в том числе выдающихся, регулируются Законом «О пенсионном обеспечении». Размер трудовой пенсии у спортсменов, как и у любого белоруса, зависит от индивидуального коэффициента заработка и отработанного трудового стажа.

Согласно закону, спортсмены имеют право на трудовую пенсию за выслугу лет со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:

мужчины — при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 15 лет профессиональной спортивной деятельности;

женщины — при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет профессиональной спортивной деятельности.

Некоторые категории спортсменов, в том числе призеры и победители Олимпийских игр, имеют право на досрочную трудовую пенсию за выслугу лет, если находились в штате сборных команд и (или) национальных команд Беларуси по видам спорта не менее 5 лет и при этом имеют стаж работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Для назначения указанных пенсий, кроме достижения определенного пенсионного возраста, наличия стажа профессиональной деятельности и общего стажа работы, также должен быть стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН. В этом году для мужчин и женщин он должен составлять не менее 16 лет.

Выдающимся спортсменам устанавливается пенсия за особые заслуги. Согласно Положению о пенсиях за особые заслуги, ее могут получать, в частности, победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Эта пенсия состоит из назначенной трудовой пенсии и повышения, размер которого колеблется в диапазоне от 100 до 250% минимальной пенсии по возрасту, которая на сегодня составляет 49,39 рубля. Таким образом, максимальное повышение, которое может получать такой пенсионер, за особые заслуги — 123,48 рубля в месяц.

Пенсия за особые заслуги устанавливается лишь после достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Кроме того, олимпийским чемпионам на пенсии Министерство спорта и туризма выплачивает ежемесячную стипендию размером «300% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного правительством, за два последних квартала, включая квартал ее выплаты».