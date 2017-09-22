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Отчисленный за участие в договорном матче игрок отсудил у "Ислочи" 2,4 тысячи долларов

23.09.2017 11:20 — Разное | Tut.by  
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Экс-футболист, обвиняемый в причастности к организации договорного матча, отсудил у клуба свою зарплату за четыре месяца и пособие по временной нетрудоспособности.


Александр Тишкевич. Фото: Ксения Деревяго, Tribuna.com

Осенью прошлого года Александр Тишкевич подал в суд на «Ислочь» из-за того, что ему в определенный момент перестали выплачивать зарплату. Прошел год. Верховный Суд Республики Беларуси, являющийся последней инстанцией, изучив все материалы, постановил взыскать в адрес Тишкевича сумму в размере 4 711 рублей 36 копеек.

В том случае, если «Ислочь» решит не выплачивать Тишкевичу эту сумму, суд заблокирует счета футбольного клуба, что повлечет за собой остановку всех платежей.

Напомним, представитель тренерского штаба Владимир Маковский и ряд игроков клуба «Ислочь» подозреваются в получении незаконного вознаграждения в сумме 10 тысяч долларов США за проведение «договорного» матча с командой «Динамо-Брест», состоявшегося 30 апреля 2016 года на стадионе в Молодечно.

В начале октября 2016-го из-за скандала с договорными матчами от титульного партнерства с «Ислочью» отказалась компания KFC.

25 ноября 2016 года АБФФ озвучила наказание для «Ислочи» за участие игроков клуба в договорных матчах — этот сезон команда начала с пассивом в 7 очков.

25 сентября в суде Первомайского района Минска начнется рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

Обвинения были предъявлены 15 фигурантам — им инкриминируется статья 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов). Причем они разделены на две группы. Одним инкриминируется лишь ч.1. ст. 253, другим в дополнение к ней еще и ч.2 вышеуказанной статьи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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