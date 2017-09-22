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Отчисленный за участие в договорном матче игрок отсудил у "Ислочи" 2,4 тысячи долларов
Экс-футболист, обвиняемый в причастности к организации договорного матча, отсудил у клуба свою зарплату за четыре месяца и пособие по временной нетрудоспособности.
Осенью прошлого года Александр Тишкевич
В том случае, если «Ислочь» решит не выплачивать Тишкевичу эту сумму, суд заблокирует счета футбольного клуба, что повлечет за собой остановку всех платежей.
Напомним, представитель тренерского штаба Владимир Маковский и ряд игроков клуба «Ислочь»
В начале октября 2016-го из-за скандала с договорными матчами от титульного партнерства с «Ислочью»
25 ноября 2016 года АБФФ
25 сентября в суде Первомайского района Минска начнется рассмотрение
Обвинения были предъявлены 15 фигурантам — им инкриминируется статья 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов). Причем они разделены на две группы. Одним инкриминируется лишь ч.1. ст. 253, другим в дополнение к ней еще и ч.2 вышеуказанной статьи.
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Экс-футболист, обвиняемый в причастности к организации договорного матча, отсудил у клуба свою зарплату за четыре месяца и пособие по временной...
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