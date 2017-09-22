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В Минске мужчину сбил сначала Ford, затем Mercedes

23.09.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
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В Минске пешеход попал под колеса двух автомобилей, он в реанимации. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла 23 сентября, около 01.20, на Логойском тракте. Около дома № 32/1 водитель Ford сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. После чего на пешехода совершил наезд Mercedes.

В результате ДТП пешеход получил серьезные и травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.


По факту аварии проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Двойной наезд произошел 23 сентября, около 01.20, на Логойском тракте.

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