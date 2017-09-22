Сайт vc.ru перевел статью The Guardian о тренде среди адептов здорового образа жизни и повышения продуктивности из Кремниевой долины — длительном голодании.



Фото: pixabay.com

Последний раз бывший директор Evernote Фил Либин ел день назад — это были шашлычки якитори из ресторана в районе Mission District в Сан-Франциско. В следующий раз он поест через 3 дня. На этот день у него уже забронирован столик в одном из лучших суши-ресторанов города. В течение четырехдневного интервала он будет только пить воду, кофе и черный чай.

За последние 8 месяцев нынешний гендиректор ИИ-студии All Turtles (ИИ — искусственный интеллект. — Прим. GO.TUT.BY) отказывался от еды на периоды от двух до восьми дней, между которыми ел совсем немного. Он потерял почти сорок килограммов и говорит, что в результате этого «трансформировался».

«Возникает легкая эйфория. Настроение лучше, чем обычно, я сконцентрирован, а моя энергия не кончается. Чувствую себя куда здоровее. Это помогает мне быть лучшим гендиректором. Голодание — определенно одно из двух или трех лучших решений, которые я принимал за свою жизнь», — рассказывает он, сидя в офисе All Turtles в районе Сома и потягивая кофе — одну из множества чашек за день.

Либин — представитель растущего сообщества деятелей Кремниевой долины, экспериментирующих с длительным голоданием. По их словам, они худеют, их настроение становится более стабильным, а продуктивность растет.



Фил Либин, глава стартапа All Turtles. Фото с сайта all-turtles.com

Периодическое голодание популяризовалось благодаря диете «5:2», при которой люди нормально питаются пять дней в неделю, а в оставшиеся два значительно уменьшают количество поглощаемых калорий (примерно до пятисот в день). Либин и его единомышленники решили не ограничиваться двумя днями и сфокусировались скорее на повышении собственной продуктивности, а не на потере веса.

Они совмещают длительное голодание с почти фанатичным отслеживанием своих показателей вроде состава тканей тела, содержания в крови глюкозы и кетонов — так называется вещество, выделяемое при переработке организмом собственного жирового запаса вместо получения энергии от перевариваемых углеводов.

Сторонники идеи настаивают, что это не диета, а биохакинг.

Джоффри Ву, гендиректор компании HVMN (читается как human), занимающейся биохакингом и ноотропами, в начале 2017 года возглавил семидневное голодание, в котором участвовали более ста членов WeFast — сообщества, посвященного длительному воздержанию от еды.

Некоторые участники носили мониторы для проверки содержания глюкозы, которыми обычно пользуются диабетики. Устройства, вшиваемые под кожу, регулярно снимают микропробы крови, чтобы носитель мог следить за здоровьем в реальном времени.

Также они измеряли содержание кетонов в крови, чтобы удостовериться в том, что их тела в самом деле использовали жир в качестве топлива — это состояние метаболизма называется кетозис.



Джоффри Ву после 7 дней голодания. Фото с сайта hvmn.com

Ву и другие члены его компании хотели измерить, как голодание повлияет на продуктивность. Поэтому параллельно с отслеживанием физиологических показателей (кетонов и сахара в крови) они использовали программу RescueTime, измеряющую, насколько люди продуктивны на работе.

«Можно подумать, что после семи дней голодания человек будет отвлекаться на что угодно и постоянно рыскать в поисках еды, но примерно через два или три дня голод отступает, потому что повышается содержание кетонов. Мозг и тело получают энергию из альтернативного источника», — объясняет Ву.

При росте в 180 сантиметров и весе в 74,8 килограмма Ву не нужно худеть, между тем он сбросил 5 кг за неделю. По его словам, он фокусируется на продолжительности жизни и когнитивной эффективности. Раз в неделю Ву голодает на протяжении 36 часов, а раз в квартал — 3 дня подряд. Теперь он лучше понимает, как вообще работает голод.

«​Мы часто путаем желание поесть с необходимостью социализироваться, гулять и делать перерывы. Поэтому едим, когда в этом нет объективной нужды», — говорит Джоффри Ву.



Фото: pixabay.com

Либин рассказывает о своих голоданиях в групповом чате в WhatsApp под названием Fast Club, в которую входят еще примерно двадцать гендиректоров и инвесторов из Области залива. Он упоминает только тех из них, кто публично заявлял о своих голодовках. Например, партнера в Y Combinator и инвестора Дэниела Кросса и Луика Ле Мера, сооснователя технологических конференций LeWeb и основателя Leade.rs — стартапа, который помогает организаторам конференций коммуницировать со спикерами.

Именно Ле Мер в декабре 2016 года за кофе рассказал Либину о биохакинге через голодание. Тогда Либин весил примерно 117 килограммов — его личный антирекорд, — а Ле Мер на тот момент голодал уже два с половиной дня.

«Звучало это все безумно. Так что я пошел домой и начал искать информацию, надеясь доказать ему, что он ошибается. Но вместо этого я нашел несколько исследований и выяснил, что это вполне действенный метод», — говорит Фил Либин.

В итоге он решил попробовать. «В первый день я был настолько голоден, что мне казалось, будто я умру. На второй день было еще хуже. Но на третий день я чувствовал себя лучше, чем когда бы то ни было за последние двадцать лет», — вспоминает Либин.



Фото с сайта primalpatterns.com

Научных работ, изучающих влияние длительного голодания на тело человека, становится все больше. Каждый год публикуются десятки исследований , доказывающих, как голодание может усиливать иммунную систему, бороться с предрасположенностью к диабету и замедлять старение — правда, у мышей.

Однако вместе с тем есть и доказательства того, что без наблюдения специалиста голодание может быть опасно. Если в организм будет поступать недостаточное количество важных минеральных веществ вроде натрия, магния и калия, у человека может отказать сердце. К тому же голодание увеличивает уязвимость перед инфекциями и ухудшает состояние поврежденных почек.

Специалист по расстройствам питания из Сан-Франциско Шрейн Бахрами беспокоится, что лечебное голодание может быть очередной отговоркой тех, кто просто не хочет есть: «Чрезмерная концентрация внимания на отслеживании показателей организма стала нормой, так что сложно сказать, не превратилась ли она для некоторых в одержимость».

Однако люди с расстройствами питания обычно испытывают стыд и другие негативные эмоции по отношению к еде и собственному телу, что не очень-то похоже на Либина и Ву.

«Если вы все-таки собираетесь заняться лечебным голоданием, — а я не рекомендую этого делать — для начала проконсультируйтесь с врачом», — добавляет Бахрами.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта theguardian.com

Прошло восемь месяцев с момента «обращения» Либина, и он говорит, что голодать легко. Предприниматель часто ходит на «милые обеды» с друзьями, где обычно заказывает только воду.

«Люди думают, что это пытка, но на самом деле я получаю удовольствие. Общаюсь с друзьями, смотрю на еду, чувствую ее запах. Все это очень приятно. Обычно с обедов, где я ничего не ем, я ухожу, чувствуя себя наполненным», — признается Фил Либин.

Приходилось ли ему оплачивать часть счета? Говорит, что бывало и такое.

Сейчас у движения WeFast Джеффри Ву уже более шести тысяч последователей в Facebook и на канале в Slack. Участники обсуждают последние исследования лечебного голодания и делятся советами и своими результатами. Также они каждый месяц собираются в Сан-Франциско, где коллективно трапезничают в ресторане.

По словам Ву, в основном к ним приходят двадцати- и тридцатилетние инженеры Кремниевой долины: «Здесь и в других конкурентных рынках мира всё больше людей делают что угодно, чтобы повысить продуктивность».

Всем известно, что если поужинать вредной пищей, на следующий день продуктивность снижается. Однако когда люди с инженерным складом ума начинают изучать научную подоплеку того, почему случаются такие «углеводные комы», они начинают понимать, как их контролировать.

«Вместо того чтобы разбирать компьютерные чипы, они исследуют собственные тела», — объясняет Джеффри Ву.

Либин считает голодание очередным трендом Кремниевой долины — то же самое было с медитацией, которая набрала популярность несколько лет назад с появлением приложений вроде Headspace.



Фото: Unsplash.com

«Люди здесь верят в то, что они могут решить все проблемы. Такая вот культура. Хотите меньше волноваться? Для этого есть медитация. Хотите жить на сорок лет дольше? Вероятно, этого можно добиться с помощью лечебного голодания. Примерно 80% от того, чем занимаются здесь люди, оказывается пустым бредом, но они все равно продолжают пытаться», — говорит Либин.

Сейчас Либин ест только изысканные блюда вместо наспех собранных сэндвичей: «Скучных трапез у меня больше не бывает. Каждый раз, когда я кладу еду в рот, это становится уникальным событием». Так что пищу с обработанными углеводами вроде рогаликов он ест только в Нью-Йорке («в Сан-Франциско они отвратительные»), а рамен только во время поездок в Токио.

После заявления о том, что он практикует лечебное голодание, Либина забросали вопросами люди, не знающие, с чего начать. Однако он сомневается, что голодание войдет в моду, как это было с медитацией. «Слишком уж это экстремально. Никто не рос в окружении людей, которые считали, что медитация крайне вредна для здоровья. В то время как всем говорили, что голодать опасно и очень сложно», — объясняет он. Кроме того, никто не зарабатывает, когда люди отказываются от еды.

«Все то, что идет против всех экономических интересов, редко „взлетает“. Чтобы заинтересоваться голоданием, нужно быть чудилой вроде меня», — считает Либин.

Примечание GO.TUT.BY Высказывания героев материала не должны быть расценены как медицинские рекомендации.