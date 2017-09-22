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Мирный не вышел в финал парного разряда теннисного турнира в Меце
Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд не сумели выйти в финал парного разряда на турнире во французском Меце (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном матче белорусско-австрийский тандем уступил интернациональному дуэту Уэс Колхоф (Нидерланды) / Артем Ситак (Новая Зеландия) — 4:6, 6:3, 7:10.
На женском турнире в китайском Ухане (призовой фонд — $ 2,3 млн) белорусская теннисистка Александра Саснович (88-е место в мировом рейтинге) успешно провела стартовый поединок квалификации, обыграв китаянку Чжу Линь (109) — 7:6 (7:3), 6:4.
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Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд не сумели выйти в финал парного разряда на турнире во французском Меце.
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