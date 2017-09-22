Акции Apple падают из-за низкого спроса на iPhone 8

В прошедшую пятницу акции Apple упали на 1,5%, а с понедельника они упали в общем на более чем 5,2%. Это сильнейшее падение у компании за последние полтора года — с 29 апреля 2016 года, пишет TJournal.

CNBC со ссылкой на расчёты аналитиков сообщает, что с момента анонса новых продуктов 12 сентября Apple потеряла в рыночной капитализации более 50 миллиардов долларов (сейчас она составляет 784 миллиарда). Потерянная сумма — это больше, чем стоимость таких компаний, как eBay или Ford Motor.



Колебания курса акций Apple. Источник: Bloomberg

Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в странах первой волны начались 22 сентября. Смартфоны выглядят точно так же, как предыдущее поколение, за исключением стеклянной задней крышки, дающей возможность беспроводной зарядки. Financial Times пишет, что причина падения акций — в низком прогнозе и текущем уровне продаж новых айфонов.

Аналитики из Seeking Alpha отмечают: у Apple в данном случае может быть определённый план, и Тим Кук, заявляющий, что «не может быть более счастлив» из-за уровня продаж iPhone 8, может на самом деле говорить правду. 3 ноября начнутся продажи iPhone X, цена которого начинается от 999 долларов — это самый дорогой смартфон в истории Apple.





Чтобы не создавать у лояльных компании клиентов ощущение, что их теперь заставляют платить за iPhone больше, Apple выпускает модель «с обычной ценой» — iPhone 8. Но в этом плане есть и определённый риск, пишут в Seeking Alpha: iPhone X все-таки придется ждать до ноября, а при сильном спросе (учитывая низкий спрос на iPhone 8) и проблемах в производстве он мало кому достанется, и удовлетворить спрос на рождественских праздниках в полной мере не удастся.