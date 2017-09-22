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В Минске, как в Мюнхене. Где возле вашего дома проходит Октоберфест

23.09.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
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Прямо сейчас в немецком Мюнхене проходит крупнейший в мире фестиваль пива Октоберфест. Для тех минчан, кто не успел попасть на фестиваль, AFISHA.TUT.BY подготовила гид по столичным заведениям, где можно отметить праздник пива.

«АктоӮбер Фест»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 23−24 сентября.

Где: ГСОК «Логойск».

Сколько: за два дня — 8 рублей.

Одно из самых крупных празднеств Октоберфеста в Минске. Организаторы обещают хмельную аллею из более чем 30 сортов пива, фудкорт с традиционными закусками, огромный шатер на тысячу квадратных метров, а также программу в духе веселых немецких праздников. Например, если вы хотите помериться силами с другими мужчинами в переноске жен (своих, конечно), то у вас непременно будет такая возможность. Или, скажем, пивная йога, родео, массовые забеги, тир и многое другое.

Октоберфест в TNT


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 22 сентября — 3 октября.

Где: TNT.

Сколько: вход — бесплатно, счет — как разгуляетесь.

В дни Октоберфеста в TNT будет немецкая кухня и напитки. Специально для любителей таких угощений бар приготовил огромный полуторакилограммовый сет «Голодный Тилль» — в честь фронтмена немецкой рок-группы Rammstein — Тилля Линдеманна.

Сет обойдется гостю в 22 рубля, его вес — 1 килограмм 427 граммов. В составе: печеный картофель, квашеная капуста, тушенная с беконом, немецкие колбаски, рулька запеченная, хрен, горчица.

Также гости клуба смогут попробовать традиционные немецкие напитки. Для создания атмосферы во время фестиваля на экранах клуба будут транслироваться рок-концерты.

26 сентября — Scorpions: Get Your Sting & Blackout

2 октября — Roger Waters: The Wall, Live in Berlin

Начало всех показов в 20.00.

Октоберфест в сети ресторанов «Гвоздь»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 22 сентября — 3 октября.

Где: «Гвоздь»

Сколько: вход — бесплатно, счет — как разгуляетесь.

В период баварских недель в ресторанах «Гвоздь» можно попробовать фестивальное пиво, а также угоститься рулькой, запеченной до хрустящей корочки, цыпленком, колбасками, приготовленными по оригинальным рецептам. Кроме того, в меню традиционный баварский брецель. Если память об Октоберфесте хочется оставить не только в животе, но и на полке, в «Гвозде» можно приобрести фирменные немецкие сувениры.

Октоберфест в «Друзьях»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 22 сентября — 4 октября.

Где: «Друзья».

Сколько: 10 рублей.

Помимо специального меню — как основного, так и барного — в ресторане обещают массу сюрпризов. В основном они касаются музыкальной программы, ведь, как вы знаете, в «Друзьях» можно весь вечер слушать живую музыку, а в баварские недели еще и смотреть на национальные танцы. За программу, впрочем, придется заплатить отдельно — 10 рублей. Но организаторы обещают, что она того стоит.

Октоберфест в ресторане People’s


Фото со страницы заведения во "ВКонтакте"

Когда: 22 сентября — 3 октября.

Где: People’s.

Сколько: вход — бесплатно, счет — как разгуляетесь.

Все по расписанию: пенные напитки, свиной бок на вертеле каждую пятницу, немецкие песни, атмосфера фермерского праздника. Для тех, кто придет в костюмах, в ресторане обещают призы. Аналогично и с теми, кто разговаривает по-немецки: выговорите пароль в любой день после 8 вечера — немец угостит вас чем-нибудь вкусным.

***

Кроме вышеперечисленных заведений праздничное меню кухни и бара ждет минчан еще в нескольких барах.

Список заведений со специальным предложением к Октоберфесту:

Заведения сети «Староместный пивовар»

Ресторан «Жигули»

Ресторан Gambrinus

Ресторан Clever Irish Pub

Ресторан Beerfest

Ресторан Golden Coffee на Богдановича

Бар BierKeller


 
Теги: Минск
 
 
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Для тех минчан, кто не успел попасть на фестиваль, AFISHA.TUT.BY подготовила гид по столичным заведениям, где можно отметить праздник пива.

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