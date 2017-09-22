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Фарм-клуб минского "Динамо" проиграл в Новополоцке, гродненский "Неман" уступил в Бресте

23.09.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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23 сентября прошли матчи 6-го тура экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.


Фото: hcdinamo.by/molodechno

В центральном поединке дня солигорский «Шахтер» выиграл дома у «Гомеля», хотя пропустил первым уже на 2-й минуте встречи. Правда, этот гол оказался единственным для гомельчан, а вот горняки ответили четырьмя шайбами.

«Шахтер» (Солигорск) — «Гомель» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

А вот в Новополоцке не знавшие до сих пор побед хозяева преподнесли сюрприз, обыграв фарм-клуб минского «Динамо», который в прошлом туре набросал 13 безответных голов «Витебску».

«Химик» (Новополоцк) — «Динамо-Молодечно» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Двумя голами в ворота молодечненцев отметился 22-летний уроженец Полоцка Павел Шагибалов.

Еще одна сенсация случилась в Бресте, где чемпион страны и участник Лиги чемпионов гродненский «Неман» проиграл в серии буллитов сопернику, который разжился первыми очками в нынешнем чемпионате.

«Брест» — «Неман» (Гродно) — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

По ходу встречи «Неман» растерял перевес в две шайбы, а в серии послематчевых буллитов гродненские хоккеисты ни в одной из пяти попыток не смогли поразить ворота «Бреста», которые защищал 20-летний уроженец российского Кирово-Чепецка Артур Малков.

«Юность-Минск» — «Металлург-Жлобин» — 7:4 (3:1, 2:2, 2:1).

«Юность» уверенно добыла шестую победу подряд со старта чемпионата Беларуси и на пару с «Шахтером» продолжает возглавлять турнирную таблицу.

«Витебск» — Беларусь-U20 — 3:6 (0:2, 3:1, 0:3).

Молодежная сборная Беларуси под управлением наставника Юрия Файкова одержала уже четвертую победу подряд.

«Могилев» — «Лида» — 1:4 (0:0, 0:0, 1:4).

(Будет дополнено).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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23 сентября прошли матчи 6-го тура экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.

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