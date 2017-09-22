Чернокожие друзья называют его «нигером», бледнолицые — Даником, а сын главного тренера сборной дал ему прозвище Черная Годзилла. В интервью SPORT.TUT.BY Даниэль Мукете из Витебска рассказывает, как стал одним из лучших дзюдоистов Европы в юниорском возрасте и всего раз посетил родину отца — Камерун.





«В дзюдо можно ожидать чего угодно, даже от ребят из Океании»

Даниэль Мукете стал единственным представителем Беларуси, завоевавшим медаль на юниорском чемпионате Европы (U-21) по дзюдо, прошедшем в словенском Мариборе в сентябре. 19-летний Мукете финишировал третьим, а боролся он в весовой категории до 100 кг. В той самой, в которой в 2004 году Игорь Макаров стал олимпийским чемпионом.

Вначале Даниэль выбил из турнира израильтянина Альмода Лузуна, проведя в концовке поединка при счете 2:1 в свою пользу «иппон» (это высшая оценка в поединке, немедленно приводящая к победе проведшего прием дзюдоиста. — Прим. ред.).

Во второй схватке Даниэль уступил представителю России Арману Адамяну, хотя еще за 39 секунд до ее завершения счет был равным — 1:1.

— Помню, как встречался с Арманом на соревнованиях в Питере в апреле и тогда проиграл ему с крупным счетом — соперник провел то ли два, то ли три «вазари» (считается половиной «иппона». — Прим. ред.) плюс «иппон», — говорит Даниэль. — С тех пор были сделаны выводы, так что в этот раз выходил на татами подготовленным. И все равно допустил промах! Плотная борьба, она такая — тут всегда пятьдесят на пятьдесят. И уж если пошел в нее, ни в коем случае нельзя выходить. При обратном движении ты становишься уязвимым и, скорее всего, упадешь под давлением. Это со мной и случилось.

Арман провел «иппон» и отправил Даниэля бороться в утешительный турнир, в котором бронза была лучшим исходом.









Арман Адамян (Россия), Зелим Коцоев (Азербайджан), Даниэль Мукете (Беларусь) и Даниэль Зорн (Германия).

Кстати, Адамян в нынешнем сезоне регулярно боролся на взрослых стартах, а участие в соревнованиях среди ровесников принимал лишь для того, чтобы отобраться на юниорский чемпионат Европы.

Мукете же с переходом во взрослый спорт не торопится. До поездки на континентальное первенство он выиграл два этапа Кубка Европы (Афины, Каунас) и еще на двух этапах (Санкт-Петербург, Гдыня) становился третьим. Локальные успехи позволили Даниэлю получить первый номер посева на чемпионате Европы.

После неудачи во встрече с Адамяном Мукете вышел победителем в поединке с Мусой Шакаралиевым из Азербайджана. Схватка завершилась лишь в дополнительное время. В борьбе за третье место на континентальном первенстве Даниэль был лучше поляка Каспера Щуровского: быстро заполучил минимальное преимущество в счете и на последней секунде встречи удвоил его. После финальной сирены Мукете и его тренер Василий Барановский показывали друг на друга указательными пальцами, будто говорили: «Ты сделал это!».

— В возрасте до 21 года осталось провести лишь чемпионат мира, который пройдет в ноябре. Сейчас активно работаю над ошибками, чтобы в этот раз выиграть золото! Хотя в дзюдо можно ожидать чего угодно, даже от ребят из Океании, — добавляет чернокожий белорус.

«Могу слушать все — от рэпа до хитов Михаила Шуфутинского»

Даниэль Мукете родом из Витебска, заниматься дзюдо начал в восемь лет после опыта в фигурном катании, хоккее и плавании. Проходя мимо витебской ДЮСШ № 3, он сказал матери: «Хочу драться».

— Я был пухленьким мальчиком, когда попал к своему первому тренеру по дзюдо Геннадию Якимову. Сперва он не хотел меня брать. Предлагал прийти через год, так как в единоборства обычно берут лет с десяти. Когда же я пришел к нему на следующий день, он не отказал. Начали мы с изучения техники падения, чтобы в дальнейшем избежать травм. Через год у меня появилось свое кимоно.



Даниэль с отцом Эндрю (на фото слева) и матерью Ольгой. Фото: instagram.com/danik_mukete

На цвет кожи Даниэля повлияло камерунское происхождение отца Эндрю, который приехал в Минск учиться и здесь же встретил молодую студентку из Витебска. С Ольгой он прожил уже более двадцати лет, хотя до ЗАГСа не дошел. Пара обменялась кольцами без регистрации брака.

— Они нашли друг друга, свою любовь, все дела. Были ли ко мне жестоки дети? Пальцем показывали. Бывало, называли черным. Ну черный и черный! Мне все равно. Обижаться — значит, делать хуже только себе. Старался игнорировать выпады в свой адрес, и очень скоро шутки про цвет кожи закончились.

Говоря про свое имя, дзюдоист отмечает: чернокожему было бы несуразно называться Андреем или Василием. Значение своей фамилии ему неизвестно.

— И дома, и в зале для тренировок ко мне обычно обращаются или как к Даниэлю, или как к Данику. Если в разговоре с людьми вдруг проскочит слово «черный», я не заведусь с пол-оборота. Реакция будет зависеть от контекста. И даже в случае, если человек закладывал негатив в обращении ко мне, дам ему шанс исправиться. Скажу, что ему следует быть аккуратнее в выражениях. В общении с друзьями все проще. Цвет кожи может быть использован в шутливой форме. Примеры? «Ты самый крутой черный, которого я знаю». Или вот такое от чернокожих друзей: «Здорóво, нигер! Как сам?». Они скажут, а посмеемся вместе.

Даниэль полагает, что от матери ему достались высокий рост и такие качества, как терпение и трудолюбие.

— Как маме ни позвоню, она все время на работе! За год мама сменила уже три магазина, куда устраивалась заведующей. Тяжело ей. А от отца, видимо, перенял хладнокровие. Нас трудно спровоцировать на конфликт… Африканские мотивы не заставляют меня двигаться энергичнее, чем любая другая музыка. Я белорус. Вырос в Беларуси, впитал здешнюю культуру. Могу слушать все — от рэпа до хитов Михаила Шуфутинского.











На исторической родине отца Даниэль был лишь однажды. В девятом классе он улетал в Камерун на месяц. Приземлился в аэропорту «Дуала», откуда на машине отправился в столицу государства — город Яунде.

— Очень много отцовских братьев и сестер съехались, чтобы встретиться с папой, со мной. Бабушка была. Не сказал бы, что в совершенстве владею английским языком, но моего уровня хватило, чтобы построить диалог и, например, объяснить родственникам, что Беларусь — не Россия, а самостоятельное государство. Дело в том, что они не видят отличий. Им казалось, что наша страна — это часть России. Объяснил, что это не так. Показал Беларусь на карте. Учил их по мере возможности русскому языку. Им было интересно узнать, как по-русски звучат такие слова, как «морковь», «дом», «машина».

«Ни разу не встречал девушку, которая бы с опаской относилась ко мне»

В Минск Даниэль переехал десятиклассником. В областной школе — училище олимпийского резерва его закрепили за тренером Барановским.

— Адаптация проходила быстро, так как в одной комнате со мной жили еще три дзюдоиста из Витебского региона. С кем-то встречался ранее на соревнованиях, кто-то жил в Минске уже не первый год и мог дать дельный совет. Но главное — в отличие от Витебска в Минске были партнеры для спаррингов. Когда попал на первую тренировку национальной команды, у меня аж глаза разбегались! «Этот, этот или этот — кого же мне взять?» Кто-то из парней был равен мне по силе, кто-то — намного сильнее. В общем, интересно! Каждый раз пробовал что-то новое и находил новое в себе.

Скоро стал членом нацкоманды. Это случилось в 2014 году после этапа Кубка Европы среди кадетов в Теплице. Чтобы поехать на соревнования, нужно было потратить 600 евро на сопутствующие расходы и 10 евро на покупку годовой лицензии. Мама согласилась с такими тратами. Я стал третьим в Теплице и отобрался на кадетский чемпионат Европы, так что платить 600 евро в итоге было не нужно.



Никита Свирид (в центре) с Даниэлем Мукете и партнерами по команде на юниорском командном чемпионате мира 2015 года в Абу-Даби. Фото: judoinside.com

В 18 лет Мукете добился звания чемпиона Беларуси в возрастной категории до 21 года, а результаты на международной арене позволили ему стать стипендиатом Президентского спортивного клуба. Спустя год Мукете стал вторым на взрослом первенстве страны. Неудивительно, что в профиле Даниэля в Instagram отмечено несколько устрашающих прозвищ. Это Черная Годзилла и Машина для убийства.

— Как-то в 2015 году, когда в составе юниорской сборной мы стали бронзовыми призерами чемпионата мира, сидели вместе с Никитой Свиридом, еще одним дзюдоистом и сыном главного тренера нацкоманды Леонида Федоровича, баловались. Он взял мой телефон и сделал такую запись на странице. Решил не стирать ее — висит и висит. С ошибками Никита написал? Что ж, значит, неграмотный.

На странице Мукете в Instagram также есть пять сольных фотографий с голым торсом и более десятка групповых снимков этой тематики.

— Можно сказать, что пресс — предмет для гордости, — объясняет Даник. — Обычно такие фотки получаются спонтанно. Хотя, признаться, иногда пользуюсь хорошей формой, чтобы клеить девчонок! Еще ни разу не встречал девушку, которая бы с опаской относилась ко мне. Мол, он черный! Надо задуматься, прежде чем… Скорее, я сталкиваюсь с интересом к себе. Захожу в общественное место и ловлю на себе взгляды девушек. Приятно быть в центре внимания!





На Игры в Рио-де-Жанейро 2016 года белорусская сборная по дзюдо сумела завоевать лишь две лицензии, после чего главком Леонид Свирид объявил курс на радикальное омоложение состава главной команды с прицелом на токийскую Олимпиаду-2020. Среди главных надежд — конечно, Мукете.

— Ни на Макарова, ни на кого-либо другого не равняюсь, — говорит он. — Хочется найти свой путь, свою дорогу к медали. Пока, увы, мне не хватает уверенности в том, что я любого брошу на татами, произведя тот или иной захват. Как бы там ни было, Василий Петрович Барановский готовит меня. Хочет, чтобы я мог на протяжении четырех минут, то есть всю схватку, не останавливаясь, сражаться в высоком темпе. К Играм в Токио мне будет 22 года. Это лучшее время, чтобы взять олимпийское золото.