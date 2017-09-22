Футболисты ЦСКА, главным тренером которых является белорусский специалист Виктор Гончаренко, не смогли сломить сопротивление московского «Динамо» в матче 11-го тура премьер-лиги чемпионата России.

Поединок, состоявшийся 23 сентября на поле подмосковного стадиона «Арена Химки», завершился безголевой ничьей.

«Динамо» М — ЦСКА — 0:0

«Динамо» М: Шунин, Козлов, Терехов, Хольмен, Шуньич, Темников, Соу, Тьям, Соснин, Бечирай (Зотов, 87), Вандерсон (Луценко, 65).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий (Миланов, 90), Дзагоев, Натхо (Чалов, 65), Вернблум, Жамалетдинов, Витиньо.

Предупреждение: Витиньо (83).

Удары: 5−12.

Удары в створ ворот: 0−6.

Угловые: 5−10.

Владение мячом: 46%-54%.

ЦСКА заметно превзошел соперника в активности и числу ударов в створ ворот, но этого не хватило, чтобы взломать динамовскую оборону.

Вдобавок ко всему сотрясение мозга на 29-й минуте получил бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес после столкновения головами с динамовцем Антоном Сосниным.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры посетовал на то, что его команде не хватило скорости в атаке.

— Думаю, что, играя в таком темпе, сложно рассчитывать на победу. Надо было действовать быстрее. Не хватало скорости в атаке. «Динамо» глубоко оборонялось, а у нас не было Головина. Не смогли распорядиться своими моментами, но хорошо сыграли в защите. Хотели выиграть, но не получилось.

У Марио Фернандеса сотрясение. Сделаем все возможное, чтобы он сыграл с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова наставника официальный сайт ЦСКА.

С 20 очками после 11 матчей ЦСКА делит 3−4-е места с московским «Локомотивом», правда, «железнодорожники» имеют матч в запасе.

В нынешнем чемпионате России ЦСКА одержал 6 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения (разница мячей 14−9).

Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет 27 сентября в Лиге чемпионов, когда на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».