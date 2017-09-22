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Один из 799 суперкаров Ferrari F12tdf сгорел на немецком автобане

23.09.2017 19:58 — Разное | Tut.by  
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На скоростном шоссе между немецкими городами Дирдорф и Нойвид сгорел редкий суперкар — Ferrari F12tdf, выпущенный тиражом 799 экземпляров. Об этом сообщает местное информационное агентство General Anzeiger Bonn.


По словам пассажира и водителя суперкара, во время движения они услышали грохот и увидели, что огонь охватил заднюю часть машины. Они сразу же вызвали пожарных, но F12tdf полностью выгорел еще до их прибытия. Предположительная причина возгорания — отказ одной из систем двигателя. При этом мотор F12tdf располагается спереди. Почему машина начала гореть сзади, неизвестно.

Суперкар Ferrari F12tdf (Tour de France) сделали в честь автомобильной гонки, которая ежегодно проводилась вплоть до 1986 года. Купе оснастили 6,3-литровым атмосферным V12, развивающим 780 лошадиных сил и 705 Н·м крутящего момента. Двигатель сочетается с «роботом» F1 DCT с двумя сцеплениями с уменьшенными передаточными числами. Первую «сотню» купе набирает за 2,9 секунды.


Цена каждого F12tdf начиналась с 420 тысяч долларов. Один из экземпляров приобрел основатель итальянского производителя суперкаров Pagani Горацио Пагани. Подготовкой его машины занималось подразделение Ferrari Tailor-Made, которое специализируется на создании уникальных автомобилей по заказу клиентов.

 
 
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Суперкар Ferrari F12tdf (Tour de France) сделали в честь автомобильной гонки, которая ежегодно проводилась вплоть до 1986 года. Цена каждого F12tdf начиналась с 420 тысяч долларов.

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