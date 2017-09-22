Белорусские волейболистки проиграли сборной Италии во втором матче чемпионата Европы

Волейболистки сборной Беларуси проиграли команде Италии в матче 2-го тура группового этапа финальной стадии чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане и Грузии.

Италия — Беларусь — 3:1 (27:25, 25:18, 18:25, 25:21).

Навязав борьбу именитым соперницам и лидируя в счете в первой партии, белоруски все же проиграли ее на тай-брейке.

Второй сет безоговорочно выиграли итальянки, а в третьем уверенно победили белоруски.

До середины четвертой партии шла равная борьба, но затем у белорусок случился провал, и итальянки, пусть и не без труда, довели встречу до итоговой победы.

Напомним, что 22 сентября в стартовом матче на ЧЕ-2017 в Тбилиси белорусские волейболистки в тяжелейшей борьбе обыграли команду Хорватии — 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9).

24 сентября сборная Беларуси завершит предварительный этап в группе «B» поединком с волейболистками Грузии.

Победитель группы сразу получит путевку в четвертьфинал, команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в плей-офф с представителями группы «D», куда входят сборные Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.

Предварительный этап чемпионата Европы — 2017 проходит в трех городах. В столице Азербайджана Баку расквартированы группы «А» и «С», группу «D» принимает азербайджанский город Гянджа, а группа «В» дислоцируется в столице Грузии Тбилиси.

Начиная с плей-офф чемпионат Европы полностью переместится в Баку. Медальные матчи пройдут 1 октября.

Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).