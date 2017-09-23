До 1,5 миллиона евро в год. Сколько зарабатывают мировые политики

Политики в Германии, разумеется, не голодают. Но сколько же именно зарабатывает канцлер Меркель? И кто возглавляет список самых высокооплачиваемых политических лидеров планеты?



Фото: Reuters

Систему, по которой рассчитывается размер оплаты труда немецких политиков, при всем желании нельзя назвать простой и понятной. Официально депутаты получают за свою работу не зарплату, а деньги на представительские расходы, которые также именуют «диетой». При этом голодать парламентариям не приходится: к примеру, депутат бундестага зарабатывает 9542 евро в месяц.

Депутаты местного уровня зарабатывают меньше

Дополнительно к основному заработку парламентарий ежемесячно получает 4318 евро в качестве компенсации на покрытие служебных издержек — к примеру, на аренду жилья неподалеку от бундестага, питание и транспортные расходы. Эта сумма не облагается налогом.

Но это еще не все: у депутата есть возможность обновить оборудование своего офиса на сумму до 12 000 евро в год, в том числе, к примеру, обзавестись новым смартфоном или кофе-машиной. Выплаты осуществляется только при условии предъявления чеков на покупки. Кроме того, «диеты» депутатов бундестага ежегодно индексируются в соответствии с показателями роста средней зарплаты по стране.





А как обстоит дело на уровне федеральных земель? Депутаты ландтагов также получают «диеты» и фиксированную сумму на покрытие служебных расходов, однако их размер в разных регионах значительно различается. К примеру, в Гамбурге «диета» депутата составляет лишь 2641 евро без учета компенсационной суммы в 350 евро. В свою очередь члены ландтага федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия зарабатывают 9500 евро в месяц, но компенсация служебных расходов здесь не предусмотрена.

Однако перейдем к ключевым фигурам немецкой политики: сколько же зарабатывают канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и другие политические тяжеловесы? На приведенной ниже инфографике для сравнения представлен заработок политических лидеров и оклады депутатов федерального и земельного уровня.

Несмотря на то, что президент Германии выполняет лишь представительские функции, больше всего зарабатывает именно Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно информации, размещенной на интернет-сайте президента ФРГ, размер его вознаграждения составляет десять девятых от заработной платы канцлера. Ввиду того, что зарплата Меркель в данный момент равняется 18 820 евро, Штайнмайер получает 20 911 евро в месяц.

Зарплата Меркель ниже, чем у Трампа

Министры федерального правительства также зарабатывают весьма неплохо: их ежемесячный оклад составляет около 15 000 евро. У политических лидеров он формируется за счет основной зарплаты и разнообразных доплат. Хотя зарплата канцлера меньше, чем у президента ФРГ, по факту Ангела Меркель занимает самый значимый политический пост в стране. В этой связи интересно сравнить ее доходы с доходами глав правительств других стран.





Если взглянуть на рейтинг, составленный гамбургским институтом Statista, то Меркель со своей запрлатой находится в верхней части списка. Значительно больше канцлера ФРГ зарабатывают лишь немногие мировые лидеры: в их числе президент США с годовым окладом в 333 000 евро в год, а также абсолютный лидер рейтинга премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, годовой заработок которого составляет ни много ни мало 1,5 млн евро.

Немецкие врачи и адвокаты — богаче политиков

Впрочем, немцы обычно сравнивают доходы своих политиков не с заработком их иностранных коллег, а, в первую очередь, с зарплатам обычных граждан Германии. Размер доходов как членов правительства, так и рядовых депутатов в любом случае значительно превышает средний уровень зарплат по стране. За это слуги народа регулярно подвергаются критике со стороны общественности.

При этом стоит отметить, что зарплаты большинства политиков уже давно не могут сравниться с заработком врачей, адвокатов или менеджеров. К примеру, по данным ресурса correctiv.org, годовой доход члена правления регионального сберегательного банка может превысить 850 000 евро. Это более чем в три раза превышает оклад канцлера Меркель, работа которой по интенсивности вряд ли может сравниться с какой-либо другой профессией.

Кроме того, критику вызывает и тот факт, что депутаты сами определяют размер своих «диет»: в 1975 году Конституционный суд ФРГ признал такую практику законной. Недовольство немецких налогоплательщиков вызывает и то, что депутаты бундестага — помимо законотворческой деятельности — подрабатывают на стороне. Согласно исследованию, проведенному фондом Отто Бреннера (Otto Brenner Stiftung) совместно с правозащитным сайтом Abgeordnetenwatch.de, каждый четвертый депутат бундестага таким образом дополнительно заработал более 10 000 евро в год.