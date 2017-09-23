Пластиковые деньги: какие страны печатают банкноты из полимера

В прошлом году в Великобритании начался переход на полимерные деньги. Первыми в оборот попали 5 фунтов. Спустя год в Соединенном Королевстве была запущена в оборот еще одна пластиковая банкнота. Затем в кошельки британцев попала купюра номиналом 10 фунтов с изображением Джейн Остин. Мы посмотрели, в каких государствах уже полностью перешли на полимерную наличность, пишет psm7.com.

Срок службы новых купюр (5 лет) в несколько раз превышает жизненный цикл бумажных денег. Пластик делает деньги более износоустойчивыми, отталкивая воду и грязь. А также защищая банкноты от повреждений. Великобритания — не первая страна, которая пользуется преимуществами новых денег. Первые полимерные деньги появились еще 29 лет назад. А сейчас пластиковые деньги находятся в обращении в полсотни стран, охватывая весь банкнотный ряд, или его часть.

Австралия





Австралия стала первой страной, где в 1988 году были напечатаны банкноты из тонкого пластика. Выпуск был посвящен двухсотлетию заселения Австралии европейцами. В настоящее время все купюры австралийского доллара (5, 10, 20, 50, 100) сделаны из полимера. Более того, за 30 лет экспериментов Резервный банк пришел к новому формату денег — на полимерных банкнотах появилась анимация.

Папуа-Новая Гвинея





Национальная валюта Папуа-Новой Гвинеи — кина печатается на пластике с 1991 года. К 2008 все купюры в стране стали полимерными — 2, 5, 10, 20, 50 и 100 кин. До 2014 года население могло расплачиваться бумажными деньгами. Но сегодня старые деньги больше не являются легальным платежным инструментом.

Новая Зеландия



фото с сайта: theibns.org

Тонкий пластик используется для изготовления новозеландского доллара с 1999 года. С тех пор дизайн полимерных денег менялся, становясь все более недоступным для фальшивомонетчиков. В 2015 году Резервный банк Новой Зеландии запустил новую серию купюр — так называемые «яркие деньги». Банкнота из этой серии номиналом 5 долларов уже получила звание лучшей банкноты 2015 года. В обращении находятся пластиковые 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.

Румыния



фото с сайта: wikimedia.org

Румыния начала выпускать полимерные деньги еще до проведения деноминации в 2005 году. В 1999 Центробанк страны напечатал на пластике 2000. А с 2001 по 2004 — 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 и 1 млн лей. После изменения номинала местные банкноты номиналом 1, 5, 10, 50, 100 и 500 лей продолжили выпускать в пластике.

Вьетнам



фото с сайта: banknoteworld.it

В 2003 году Государственный банк Вьетнама отказался от печати денег на хлопке. Вместо этого регулятор предложил выпускать синтетические купюры, объясняя это сокращением затрат на печать. В СМИ писали, что сын директора Центробанка владеет печатным бизнесом, и переход на полимерные деньги в первую очередь будет выгоден его семье. Однако после закрытия нескольких журналов эта информация больше не поднималась. Сегодня Вьетнамский донг выпускается такими номиналами: 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тысяч.

Бруней



фото с сайта: allnumis.com

Бруней начал переход на полимерные деньги в 2004 году из-за участившихся случаев подделок. Уже в 2005 году банкноте достоинством 100 долларов присудили золотую медаль за ее систему защиты. На сегодняшний день в пластике выпускают 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 10 000 брунейских долларов.

Канада



фото с сайта: feelgrafix.com

В 2011 Банк Канады запустил в оборот первые пластиковые деньги, начав со 100 долларов. Более мелкие купюры из пластика появились в обращении спустя несколько лет. Сейчас в стране ходят пластиковые канадские доллары номиналом 5, 10, 20, 50 и 100.

Мальдивы



фото с сайта: numismaclub.com

Мальдивская руфия стала пластиковой в 2015 году. К 50-летию независимости Мальдив, Управление денежного обращения выпустило банкноту номиналом 5 тысяч руфий. Однако сегодня она не используется из-за проведения в стране деноминации. В 2016 году ведомство обновило весь банкнотный ряд. Сегодня в пластике выпускают 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 руфий.

Как видим, пластиковые деньги пользуются наибольшим успехом в Океании. Именно в этом регионе деньги впервые были напечатаны на полимере. И сегодня уже три страны полностью перешли на более износоустойчивые купюры. Тренд поддерживают в Азии — несколько стран тоже заменили бумажные деньги на пластик.

Переводить банкнотный ряд на пластик начало еще более 20 государств. Среди них Гонконг, Израиль, Мексика и Нигерия. Еще 10 — печатают в полимере только памятные банкноты. Это Бразилия, Китай, Польша. Северная Ирландия и другие.