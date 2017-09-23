И никакой депрессии: красота белорусской осени в фотоподборке LADY

На белорусскую погоду при желании можно жаловаться бесконечно: весна дождливая, лета вот вообще не было, зиму обещают самую холодную за сто лет!.. Может, хоть осень удастся?

Каждый сезон этого года мы напоминаем вам о красоте белорусской природы, а точнее, о классике — красота в глазах смотрящего, публикуя фотоподборки фотографа Аллы Шилец :

— Осень — это рай для фотографа и просто любителя красоты.

Цвета просыпаются из зеленой монополии в целый фейерверк оттенков. Только успевай замечать эти тонкие переходы, ловить эти бесконечные детали. Всю эту невероятную красоту, которую бросает осень нам прямо под ноги. У осени самые красивые фактуры, самые роскошные оттенки. По-моему осень нельзя пропускать, она как подарок небес, которым нужно наслаждаться в моменте. И в идеале, конечно, нужно видеть осенние горы, но даже если не получилось уехать к ним, то в наших лесах и парках тоже щедро разлита красота, только откройся ей, и она затопит собой твою душу до самых краев.























































































