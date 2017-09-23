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И никакой депрессии: красота белорусской осени в фотоподборке LADY
На белорусскую погоду при желании можно жаловаться бесконечно:
Каждый сезон этого года мы напоминаем вам о красоте белорусской природы, а точнее, о классике — красота в глазах смотрящего, публикуя фотоподборки фотографа
— Осень — это рай для фотографа и просто любителя красоты.
Цвета просыпаются из зеленой монополии в целый фейерверк оттенков. Только успевай замечать эти тонкие переходы, ловить эти бесконечные детали. Всю эту невероятную красоту, которую бросает осень нам прямо под ноги. У осени самые красивые фактуры, самые роскошные оттенки. По-моему осень нельзя пропускать, она как подарок небес, которым нужно наслаждаться в моменте. И в идеале, конечно, нужно видеть осенние горы, но даже если не получилось уехать к ним, то в наших лесах и парках тоже щедро разлита красота, только откройся ей, и она затопит собой твою душу до самых краев.
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Каждый сезон этого года мы напоминаем вам о красоте белорусской природы, а точнее, о классике - красота в глазах смотрящего, публикуя вдохновляющие фотоподборки
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