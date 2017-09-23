По мнению риелторов, самый высокий спрос на загородные дома приходится на весну и осень. В этом году весна не задалась и была признана самым провальным сезоном . Делать прогнозы, как себя зарекомендует осень, еще рано. Мы включили оптимизм и сделали подборку симпатичных домиков, где можно жить кргулый год. Смотрели варианты не дальше 50 километров от Минска, и не дороже 100 тысяч долларов в эквиваленте.

В поселке Ивенец (раковское направление, 50 км от МКАД,) предлагают дом, готовый для круглогодичного проживания. Площадь — 77 квадратных метров. Дом со всеми коммуникациями, полы с подогревом, есть камин. В объявлении сказано, что жилье строилось по энергоэффективному проекту. Отопление — паровое на твердом топливе. Возможно подведение газа. Участок — 25 соток. Цена — 53 тысячи долларов.













В с/т. Черница (мядельское направление, 15 км от МКАД) продают дом, пригодный для круглогодичного проживания. Дом из газосиликата, утеплен и оштукатурен. Площадь — 85 квадратных метров. Все коммуникации в доме есть, отопление паровое на твердом топливе. Участок — 15 соток. Жилье продается с мебелью и бытовой техникой. Цена — 59,5 тысяч долларов, торг.

















В деревне Каменка (Смолевичский район, 30 км от МКАД) предлагают деревянный коттедж со всеми удобствами. Площадь — 80 квадратных метров. Отопление в доме комбинированное — на твердом топливе и электричестве. В перспективе есть возможность провести газ в дом. Участок — 25 соток, приватизирован. На участке находится сарай, инвентарный домик и погреб. Цена — 65 тысяч долларов.













В деревне Вязынка (37 км от МКАД) продают коттедж из керамзитобетона 2012 года постройки. Дом площадью 290 квадратных метров, трехуровневый. Есть все удобства, отопление автономное на газу. Участок — 25 соток. Также есть сауна, гараж. Цена — 89 тысяч долларов. Хозяева не исключают обмен на 3-х или 4-х комнатную квартиру в Минске.









В деревне Чертяж (логойское направление, 7,3 км от МКАД) предлагают трехуровневый дом со всеми коммуникациями. Площадь — 150 квадратных метров, участок — 6,5 соток. Отопление паровое на газу. Цена — 100 тысяч долларов.













В с\т Зеленый сад (логойское направление, 25 км от МКАД) предлагают дом со всеми коммуникациями. Площадь — 90 квадратных метров. Участок — 10 соток. Существенный недостаток в этом доме зимой — есть только печное отопление. Цена вопроса — 100 тысяч долларов.









