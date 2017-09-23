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Загородные дома по цене минской "трешки", в которых можно красиво пережить зиму
По мнению риелторов, самый высокий спрос на загородные дома приходится на весну и осень. В этом году весна не задалась и была признана
В поселке Ивенец (раковское направление, 50 км от МКАД,) предлагают дом, готовый для круглогодичного проживания. Площадь — 77 квадратных метров. Дом со всеми коммуникациями, полы с подогревом, есть камин. В объявлении сказано, что жилье строилось по энергоэффективному проекту. Отопление — паровое на твердом топливе. Возможно подведение газа. Участок — 25 соток. Цена — 53 тысячи долларов.
В с/т. Черница (мядельское направление, 15 км от МКАД) продают дом, пригодный для круглогодичного проживания. Дом из газосиликата, утеплен и оштукатурен. Площадь — 85 квадратных метров. Все коммуникации в доме есть, отопление паровое на твердом топливе. Участок — 15 соток. Жилье продается с мебелью и бытовой техникой. Цена — 59,5 тысяч долларов, торг.
В деревне Каменка (Смолевичский район, 30 км от МКАД) предлагают деревянный коттедж со всеми удобствами. Площадь — 80 квадратных метров. Отопление в доме комбинированное — на твердом топливе и электричестве. В перспективе есть возможность провести газ в дом. Участок — 25 соток, приватизирован. На участке находится сарай, инвентарный домик и погреб. Цена — 65 тысяч долларов.
В деревне Вязынка (37 км от МКАД) продают коттедж из керамзитобетона 2012 года постройки. Дом площадью 290 квадратных метров, трехуровневый. Есть все удобства, отопление автономное на газу. Участок — 25 соток. Также есть сауна, гараж. Цена — 89 тысяч долларов. Хозяева не исключают обмен на 3-х или 4-х комнатную квартиру в Минске.
В деревне Чертяж (логойское направление, 7,3 км от МКАД) предлагают трехуровневый дом со всеми коммуникациями. Площадь — 150 квадратных метров, участок — 6,5 соток. Отопление паровое на газу. Цена — 100 тысяч долларов.
В с\т Зеленый сад (логойское направление, 25 км от МКАД) предлагают дом со всеми коммуникациями. Площадь — 90 квадратных метров. Участок — 10 соток. Существенный недостаток в этом доме зимой — есть только печное отопление. Цена вопроса — 100 тысяч долларов.
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