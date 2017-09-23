Женщины, с которыми не стоило спорить. Как выглядели культуристки начала XX века

Сайт sobadsogood.com собрал фотографии культуристок начала XX века, перешагнувшими через стандарты красоты своего времени. Тогда рельефное тело у женщины считалось диковинным, а не привлекательным. Но что сказали бы люди из 1900-х, если бы смогли посмотреть на современных фитнес-бикинисток?

Первые «сильные женщины» появились еще в XIX веке. Чаще всего к ним относились как цирковым диковинкам, на которые интересно поглазеть. В начале XX века идеалом женской фигуры считалась « девушка Гибсона » с пышной грудью с широкими бедрами — именно такими женщин изображал американский иллюстратор Чарльз Гибсон.

Одной из самых знаменитых «сильных женщин» в 1900-х была Кэти Брумбах. Она родилась в семье цирковых артистов и продолжила династию. В цирке у нее было амплуа силача: Брумбах гнула железные пруты голыми руками и одной рукой поднимала над головой собственного мужа.

И хотя современники считали фигуры этих женщин странными и аномальными, именно «сильные женщины» сделали бодибилдинг не только мужским явлением. И если бы эти дамы были еще живы сегодня, они бы наверняка дали фору многим «фитоняшкам».



















































