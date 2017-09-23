Как выглядели звезды до того, как наняли стилистов

Хорошо выглядеть — это тяжелый труд. Когда мы любуемся модными образами звезд, то не часто не задумываемся о том, что за их красотой стоит труд стилистов. LADY предлагает вспомнить, каким был стиль знаменитостей до того, как они стали работать с ведущими стилистами.

Ким Кардашян





Дженнифер Лоуренс





Адель





Эмма Стоун





Кристен Стюарт





Келли Осборн





Тейлор Свифт





Эмма Уотсон



