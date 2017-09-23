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Как выглядели звезды до того, как наняли стилистов

24.09.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Хорошо выглядеть — это тяжелый труд. Когда мы любуемся модными образами звезд, то не часто не задумываемся о том, что за их красотой стоит труд стилистов. LADY предлагает вспомнить, каким был стиль знаменитостей до того, как они стали работать с ведущими стилистами.

Ким Кардашян


Дженнифер Лоуренс


Адель


Эмма Стоун


Кристен Стюарт


Келли Осборн


Тейлор Свифт


Эмма Уотсон


 
 
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