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Как выглядели звезды до того, как наняли стилистов
Хорошо выглядеть — это тяжелый труд. Когда мы любуемся модными образами звезд, то не часто не задумываемся о том, что за их красотой стоит труд стилистов. LADY предлагает вспомнить, каким был стиль знаменитостей до того, как они стали работать с ведущими стилистами.
Ким Кардашян
Дженнифер Лоуренс
Адель
Эмма Стоун
Кристен Стюарт
Келли Осборн
Тейлор Свифт
Эмма Уотсон
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