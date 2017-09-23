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Знаменитые мужья и жены, которые были родственниками

24.09.2017 09:10 — Разное | Tut.by  
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Альберт и Эльза Эйнштейн


Альберт Энштейн развелся со своей первой женой, чтобы жениться на двоюродной сестре, с которой прожил до конца жизни.

Королева Елизавета и принц Филипп


Самая знаменитая в мире королева приходится своему мужу, принцу Филиппу, родственницей сразу по двум линиям. Королева Елизавета и принц Филипп — троюродные брат и сестра по линии датского короля Кристиана IX и четвероюродные — по линии королевы Виктории. Чета живет счастливо в браке уже 70 лет.

Эдгар Алан По и Вирджиния Клемм


Писатель Эдгар Алан По и его двоюродная сестра Вирджиния Клемм поженились, когда ему было 27, а ей — всего 13 лет. По женился на Эльзе, чтобы спасти ее семью от нищеты; ее родственники жили с ними практически постоянно.

Чарльз Дарвин и Эмма Веджвуд


Дарвин несколько раз делал предложение своей двоюродной сестре Эмме Веджвуд, но она отказывала ему, не желая бросать мать и сестру. Но когда Эмме исполнилось 30, а Дарвину — 29, она приняла его предложение. У них было 10 детей.

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун


Брак с Майрой Гейл Браун тоже был «родственным» — Майра была двоюродной племянницей Льюиса. На момент свадьбы девушке едва исполнилось 13 лет! Музыканта осуждали во всех газетах — тем более что для 22-летнего Джерри это был уже третий брак. Их брак продержался 12 лет, после которых она все же ушла от Джерри Ли Льюиса.

Мария Антуанетта и Людовик XVI


Брак Людовика XVI из династии Бурбонов и Марии-Антуанетты из династии Габсбургов был классическим династическим браком, призванным укрепить оба королевских дома. Они приходились друг другу одновременно троюродными братом и сестрой, четвероюродными племянниками, а также были связаны еще несколькими, более дальними родственными связями по разным линиям.

 
 
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