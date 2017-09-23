15 простых вопросов о пенсиях в Беларуси и ответы специалистов Минтруда

Как считается страховой стаж для матерей детей-инвалидов? Как подтвердить стаж, если потерялась трудовая книжка? На эти и другие вопросы ответили специалисты Минтруда во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вопрос. Где я могу уточнить информацию платит ли за меня мой работодатель взносы в пенсионный фонд?

— Прежде всего, по данному вопросу можете обратиться к самому работодателю. Также соответствующую информацию можете получить в отделе Фонда социальной защиты населения по месту жительства или по месту нахождения организации, в которой работаете. Кроме того, информация о неплательщиках страховых взносов размещается на сайте указанного Фонда.

Вопрос. Я уже несколько месяцев не работаю. До пенсии по возрасту мне еще ждать полтора года. Можно ли в такой ситуации оформить пенсию раньше?

— Такая возможность законодательством предусмотрена, но при соблюдении определенных условий. Так, Законом Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» предусмотрено назначение гражданам досрочной пенсии по возрасту, но не ранее чем на один год до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Причем граждане должны быть признаны в установленном порядке безработными, имеющими право на пособие по безработице в течение 52 календарных недель (такое право предоставляется женщинам, у которых стаж работы составляет не менее 33 лет, мужчинам, у которых стаж работы составляет не менее 38 лет).

Таким гражданам, при отсутствии возможности для трудоустройства, вместо пособия по безработице с их согласия может быть предложено назначение досрочной пенсии по возрасту.

Вопрос. Включается ли в требуемый стаж работы с уплатой взносов советский стаж?

— Конечно. В Советском Союзе наемные работники подлежали государственному социальному страхованию; взносы на социальное страхование уплачивались предприятиями, учреждениями, организациями. Соответственно, время работы в период СССР или так называемый «советский стаж» включается в стаж работы с уплатой страховых взносов, необходимый для назначения трудовой пенсии.



Фото: Reuters

Вопрос. С 1997 по 2001 годы был зарегистрирован предпринимателем. Взносы в пенсионный фонд не платил, поскольку тогда это было не обязательно. Включат ли мне этот период в стаж для назначения пенсии?

— Периоды предпринимательской деятельности, в течение которых уплата страховых взносов в установленном порядке не производилась, в стаж работы для назначения пенсии и исчисления ее размера не включаются.

Вопрос. Влияет ли на размер пенсии непрерывный стаж работы на одном предприятии?

— Нет, не влияет. При исчислении размера пенсии учитывается продолжительность имеющегося стажа работы.

Как считается страховой стаж для матерей детей-инвалидов?

Вопрос. Я мать ребенка — инвалида. Слышала, что для назначения трудовой пенсии уже требуется 10 лет страхового стажа. Это касается и матерей детей-инвалидов?

— Условия назначения трудовой пенсии по возрасту родителям, в частности, матерям детей-инвалидов (инвалидов с детства) не изменились.

Как и ранее, трудовая пенсия по возрасту матерям, воспитывавшим ребенка-инвалида (инвалида с детства) не менее 8 лет в период до его совершеннолетия, назначается на 5 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при наличии не менее 5 лет стажа работы с уплатой страховых взносов и общем стаже не менее 20 лет. При этом в этот общий стаж, кроме периодов работы и иной деятельности с уплатой страховых взносов, засчитываются периоды ухода за ребенком-инвалидом и инвалидом I группы, без ограничений к их продолжительности, а также иные периоды деятельности, предусмотренные частью второй статьи 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Вопрос. Мне 77 лет. Получаю пенсию по потере кормильца за умершего мужа от военкомата. Могу ли я перейти на свою пенсию по возрасту?

— Такая возможность законодательством предусмотрена. При этом необходимо иметь ввиду, что выплата пенсии от военкомата будет прекращена. По вопросу целесообразности перехода на пенсию по возрасту необходимо обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства с документами о стаже работы и другими документами, необходимыми для назначения пенсии. Специалисты управления проверят право на пенсию по возрасту и при его наличии посчитают на какой размер пенсии по возрасту можете рассчитывать.

Вопрос. В следующем году мне исполняется 61 год и я могу оформить пенсию по возрасту. Трудовая книжка утеряна. Как мне подтвердить свой стаж?

— При отсутствии трудовой книжки в подтверждение периодов работы до 1 января 2003 г. принимаются справки, выданные работодателями (их правопреемниками) или архивными учреждениями на основании приказов, лицевых счетов, ведомостей на выдачу заработной платы и иных документальных данных, содержащие сведения о периодах работы. При этом периоды работы с 1 июля 1998 г. до 1 января 2003 г. дополнительно должны быть подтверждены справкой о заработной плате с указанием информации об уплате обязательных страховых взносов.

При отсутствии документов о работе и невозможности их получения в связи с прекращением деятельности работодателя или по другим причинам и отсутствии архивных данных, периоды работы до 1 июля 1998 г. могут устанавливаться комиссией по назначению пенсии на основании показаний не менее двух свидетелей. При этом свидетели должны не только знать заявителя по совместной работе, но и располагать документами о своей работе за все время, в отношении которого они свидетельствуют. Установленным считается период, подтвержденный обоими свидетелями.

Периоды работы после 1 января 2003 г. подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Запрос этих сведений осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите без участия заявителя (при обращении его за назначением пенсии).

Вопрос. Мне 56 лет, являюсь почетным донором. С прошлого года получаю пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда. При этом за донорство к пенсии ничего не платят. Правильно ли это?

— Правильно. Повышение пенсии донорам, награжденным знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», устанавливается только по достижении ими общеустановленного пенсионного возраста. Размер повышения составляет 40 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

Вопрос. Можно ли забрать деньги, накопленные на моем счету в переучете?

— В персонифицированном учете деньги не накапливаются.

В системе индивидуального персонифицированного учета ведется учет периодов работы и иной деятельности (с 2003 года), в течение которых уплачивались обязательные страховые взносы, и заработной платы, с которой эти взносы уплачены, то есть ведется учет сформированных пенсионных прав.

Что же касается поступающих взносов, то они направляются на текущие финансирование пенсий, то есть за счет этих средств выплачиваются пенсии сегодняшним пенсионерам.

Вопрос. Оформился на пенсию по возрасту, но продолжаю работать. Если я буду работать несколько лет, моя пенсия станет больше?

— Пенсия может стать больше, если на время работы Вы откажетесь от получения пенсии. Для этого необходимо обратиться в орган, осуществляющий Ваше пенсионное обеспечение, с соответствующим заявлением. Размер прибавки к назначенной пенсии будет зависеть от продолжительности периода работы без получения пенсии. Например, пять лет работы без получения пенсии позволяет увеличить ее размер более чем в 1,7 раза.

Обращаем Ваше внимание, что увеличение размера назначенной пенсии предусмотрено только для пенсий по возрасту за периоды работы после достижения общеустановленного пенсионного возраста.



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Вопрос. С 2012 года получаю досрочную пенсию по возрасту (многодетная мать). Продолжаю работать по настоящее время. В ноябре текущего года достигаю общеустановленного пенсионного возраста (55 лет 6 месяцев). Будет ли мне произведён перерасчёт пенсии по достижении указанного возраста в части увеличения стажа работы?

— Перерасчет назначенных пенсий по возрасту, в том числе досрочных, с учетом стажа работы, протекавшей после их назначения, производится при условии неполучения пенсий за этот период. Поэтому, если в период работы Вы пенсию получали, то оснований для ее перерасчета не имеется.

Вопрос. Почему пенсионерам — ветеранам труда не предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты и будут ли изменения в ближайшем будущем?

— Статус ветеран труда устанавливается в зависимости от продолжительности трудового стажа. Продолжительность стажа оказывает непосредственное влияние на размер пенсии. В этой связи дополнительные выплаты по указанному основанию законодательство не предусматривает.

Вопрос. Гражданка Беларуси находилась в загранкомандировках вместе с мужем (в посольствах РБ за рубежом) в период 1996—2000 годы, 2003−2008 годы, 2011−2016 годы, работая все сроки на штатных должностях Министерства иностранных дел в качестве сотрудницы обслуживающего персонала. Будет ли засчитан данный срок при расчете трудовой пенсии? Прошу дать ссылку на действующее законодательство.

— Согласно статье 51 Закона «О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитываются периоды работы с уплатой обязательных страховых взносов в Республику Беларусь. С учетом изложенного указанные периоды работы будут засчитаны в стаж при условии уплаты нанимателем в эти периоды страховых взносов.

Вопрос. Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть подписан в 2018 году. Это как-то повлияет на пенсионное обеспечение белорусов?

— Разрабатываемый проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС направлен на обеспечение гражданам государств-членов ЕАЭС, в том числе гражданам Республики Беларусь, возможности формировать пенсионные права через уплату страховых взносов в период работы на территории любого государства-члена ЕАЭС, сохранять и реализовывать эти права в последующем. Так, например, гражданин Республики Беларусь, работающий на территории Армении с уплатой страховых взносов после вступления в силу Договора, будет иметь право в последующем получить пенсию за этот стаж от Армении (при соблюдении условий законодательства этого государства). Указанная пенсия по выбору гражданина будет экспортироваться компетентными органами Армении по месту жительства в Республике Беларусь или выплачиваться в Армении.