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Крупным планом: самые красивые порноактеры мира

24.09.2017 09:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На территории Беларуси порнография в любом ее проявлении находится под запретом. А вот на Западе к этому виду искусства относятся не просто снисходительно, а с уважением. Так или иначе, порносайты не теряют популярность, оставаясь на первых строчках мировых рейтингов.

Компании, у которых работают порноактеры, в основном не разглашают настоящие имена и фамилии своих "героев". Потому почти никогда личная информация этих мужчин не становится достоянием общественности. Да и в лицо их вряд ли кто-то узнает. Тем не менее, артисты классических жанров кино могли бы позавидовать порноактерам: на счету некоторых кинолюбовников более двух тысяч "ролей".

Эти мужчины гордо заявляют, что они не просто актеры, но также режиссеры, сценаристы и операторы "фильмов для взрослых". Они хорошо сложены, аккуратно выбриты и, наверняка, талантливы в своем деле.

Однако в нашем рейтинге они появились вовсе не из-за профессиональных качеств, а исключительно благодаря своим внешним данным.

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