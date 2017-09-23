Крупным планом: самые красивые порноактеры мира

На территории Беларуси порнография в любом ее проявлении находится под запретом. А вот на Западе к этому виду искусства относятся не просто снисходительно, а с уважением. Так или иначе, порносайты не теряют популярность, оставаясь на первых строчках мировых рейтингов.

Компании, у которых работают порноактеры, в основном не разглашают настоящие имена и фамилии своих "героев". Потому почти никогда личная информация этих мужчин не становится достоянием общественности. Да и в лицо их вряд ли кто-то узнает. Тем не менее, артисты классических жанров кино могли бы позавидовать порноактерам: на счету некоторых кинолюбовников более двух тысяч "ролей".

Эти мужчины гордо заявляют, что они не просто актеры, но также режиссеры, сценаристы и операторы "фильмов для взрослых". Они хорошо сложены, аккуратно выбриты и, наверняка, талантливы в своем деле.

Однако в нашем рейтинге они появились вовсе не из-за профессиональных качеств, а исключительно благодаря своим внешним данным.

Смотрите также: самые красивые порноактрисы мира >>