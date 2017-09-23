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Белорусский кикбоксер на взвешивании снял трусы, чтобы втиснуться в свою категорию
Белорусский кикбоксер Максим Сподаренко во время процедуры взвешивания на турнире в Китае вынужден был снять трусы, чтобы втиснуться в свою весовую категорию.
Видео пикантной ситуации спортсмен выложил на своей странице в
— Когда твой мозг долгое время не получал углеводов, — прокомментировал боец последствия сгонки веса.
Максим Сподаренко родился в 1989 году, выступает в весовой категории до 71 кг. Медалист чемпионатов и Кубка мира, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу.
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Белорусский кикбоксер Максим Сподаренко во время процедуры взвешивания на турнире в Китае вынужден был снять трусы, чтобы втиснуться в свою весовую категорию.
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