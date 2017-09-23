Белорусский кикбоксер на взвешивании снял трусы, чтобы втиснуться в свою категорию

Белорусский кикбоксер Максим Сподаренко во время процедуры взвешивания на турнире в Китае вынужден был снять трусы, чтобы втиснуться в свою весовую категорию.

Видео пикантной ситуации спортсмен выложил на своей странице в Инстаграме .

— Когда твой мозг долгое время не получал углеводов, — прокомментировал боец последствия сгонки веса.

Максим Сподаренко родился в 1989 году, выступает в весовой категории до 71 кг. Медалист чемпионатов и Кубка мира, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу.