﻿ В Брестской области продолжается крупнейшая поисковая операция в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области продолжается крупнейшая поисковая операция в Беларуси

24.09.2017 17:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Брестской области продолжается крупнейшая поисковая операция в Беларуси

Девятый день поиска пропавшего 10-летнего мальчика Максима Мархалюка: ночью волонтеров в лес не пустили, поиски продолжались с помощью беспилотника и тепловизора. На 16 часов воскресенья информации о пропавшем по-прежнему нет.

— Ночные поиски не дали никаких результатов, — рассказали оnliner.by в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. — Сегодня поисковые работы продолжаются по старой схеме, также будет работать авиация. Все в прежнем режиме. Пока, к сожалению, информации нет.

По данным ПСО «Ангел», сегодня волонтеров меньше. По предварительным оценкам, в поиске принимают участие около 1500 человек.

— Квадрат поисков расширили, все идет по прежнему плану, — рассказал командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган. — Спасибо военным. Мы обратились в Министерство обороны, попросили прислать полевую кухню. Вчера вечером приехали три расчета. Они накормили людей ужином, сегодня целый день тоже будут кормить.

— Понимаете, очень сложно организовать такое количество людей. Никогда такой поисковой операции в Беларуси не проводили, — объясняет девушка, которая регистрирует волонтеров, сообщает TUT.BY.

В поисках участвуют и военные. Днем в Новый Двор приехало несколько армейских автобусов. Вообще, то, что происходит в этой деревушке, ново не только для волонтеров, но и для МЧС и милиции: таких поисково-спасательных операций в Беларуси еще не было.
 

 
 
Ссылка на источник 203
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девятый день поиска пропавшего 10-летнего мальчика Максима Мархалюка: ночью волонтеров в лес не пустили, поиски продолжались с помощью беспилотника и тепловизора....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские волейболистки разгромили Грузию и вышли в плей-офф чемпионата Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика