В Брестской области продолжается крупнейшая поисковая операция в Беларуси





Девятый день поиска пропавшего 10-летнего мальчика Максима Мархалюка: ночью волонтеров в лес не пустили, поиски продолжались с помощью беспилотника и тепловизора. На 16 часов воскресенья информации о пропавшем по-прежнему нет.

— Ночные поиски не дали никаких результатов, — рассказали оnliner.by в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. — Сегодня поисковые работы продолжаются по старой схеме, также будет работать авиация. Все в прежнем режиме. Пока, к сожалению, информации нет.

По данным ПСО «Ангел», сегодня волонтеров меньше. По предварительным оценкам, в поиске принимают участие около 1500 человек.

— Квадрат поисков расширили, все идет по прежнему плану, — рассказал командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган. — Спасибо военным. Мы обратились в Министерство обороны, попросили прислать полевую кухню. Вчера вечером приехали три расчета. Они накормили людей ужином, сегодня целый день тоже будут кормить.

— Понимаете, очень сложно организовать такое количество людей. Никогда такой поисковой операции в Беларуси не проводили, — объясняет девушка, которая регистрирует волонтеров, сообщает TUT.BY .

В поисках участвуют и военные. Днем в Новый Двор приехало несколько армейских автобусов. Вообще, то, что происходит в этой деревушке, ново не только для волонтеров, но и для МЧС и милиции: таких поисково-спасательных операций в Беларуси еще не было.

