Наблюдатель: выборы в Германии проходят с белорусской явкой /

В Германии проходят выборы в Бундестаг. Каждый гражданин имеет два голоса: один отдается за партию, второй — за своего кандидата по одномандатному округу. Предсказуемо, основными соперниками являются коалиция ХДС/ХСС во главе с нынешним канцлером Ангелой Меркель, и СДПГ, во главе с Мартином Шульцем. Журналист из Беларуси Дмитрий Лукашин оказался в Берлине в эти дни, и по его словам, пока что конкуренты набирают примерно равное количество голосов избирателей.

"Никто здесь не подвергает сомнению то, что победит Меркель. Другой вопрос — с каким количеством голосов, и сколько в итоге мандатов получит коалиция, ею возглавляемая, и как буду делиться портфели. Вторая интрига, это сколько голосов наберет ультра-правая партия "Альтернатива для Германии". Предвыборные опросы показали, что им предпочтение отдает 12% избирателей, и эта цифра может вырасти", — рассказал Лукашин.

Интересно и то, что, по свидетельству экспертов, немцы зачастую во время опросов не признаются в том, что будут голосовать за "Альтернативу для Германии". Проголосовать за ультра-правых немцы могут в знак протеста нынешней политики руководства страны. По последним данным коалиция Меркель потеряла некоторое количество электората, в отличие от партии Шульца. СДПГ в день выборов несколько укрепила свои позиции.

Комментарий Дмитрия Лукашина о выборах в Бундестаг слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.