Белорус Василий Кириенко финишировал в группе лидеров на чемпионате мира по велоспорту в норвежском Бергене.



Фото: Russ Ellis

Кириенко не относили к фаворитам групповой гонки, но белорус смог отобраться в группу лидеров из 25 человек, а за восемь километров до финиша предпринял атаку вместе с австрийцем Лукасом Постлбергером. Их преимущество достигало 150 метров, но ближе к финишу его нагнала группа преследователей.

В итоге победитель 267-километровой гонки определялся в групповом спринте. В третий раз подряд чемпионом мира стал словак Петер Саган, опередивший норвежца Александра Кристоффа и австралийца Майкла Мэттьюза. Кириенко финишировал 15-м. Станислав Божков и Евгений Соболь не завершили гонку.

Таким образом, лучшим результатом для Беларуси на чемпионате мира стала бронзовая медаль Кириенко в командной гонке и его же пятое место в «разделке».