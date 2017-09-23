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Василий Кириенко финишировал в группе лидеров на чемпионате мира по велоспорту

24.09.2017 17:56 — Разное | Tut.by  
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Белорус Василий Кириенко финишировал в группе лидеров на чемпионате мира по велоспорту в норвежском Бергене.


Фото: Russ Ellis

Кириенко не относили к фаворитам групповой гонки, но белорус смог отобраться в группу лидеров из 25 человек, а за восемь километров до финиша предпринял атаку вместе с австрийцем Лукасом Постлбергером. Их преимущество достигало 150 метров, но ближе к финишу его нагнала группа преследователей.

В итоге победитель 267-километровой гонки определялся в групповом спринте. В третий раз подряд чемпионом мира стал словак Петер Саган, опередивший норвежца Александра Кристоффа и австралийца Майкла Мэттьюза. Кириенко финишировал 15-м. Станислав Божков и Евгений Соболь не завершили гонку.

Таким образом, лучшим результатом для Беларуси на чемпионате мира стала бронзовая медаль Кириенко в командной гонке и его же пятое место в «разделке».

 
 
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Белорус Василий Кириенко финишировал в группе лидеров на чемпионате мира по велоспорту в норвежском Бергене.

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