Василий Кириенко до самого финиша боролся за победу на чемпионате мира по велоспорту в норвежском Бергене, в итоге финишировав в первой группе на 15-м месте.



Фото: Денис Трубецкой

«Трасса для меня была очень простая, я сразу это понял. Подъем и скоростной спуск — ничего сложного, в принципе. Поэтому я изначально рассчитывал на то, чтобы атаковать в конце. Добрали, не получилось. Я спокойно к этому отношусь. У нас к чемпионату мира, конечно, особое отношение, но для меня это одна из многих гонок, которые я езжу. Проведу ли следующий год в „Sky“? Я бы сказал, что следующие два», — заявил Кириенко после финиша.

Гонщик «Минска» Станислав Божков сегодня дебютировал на чемпионате мира.



Фото: Денис Трубецкой

«На чемпионате мира ездят по-особому. В принципе, большую часть гонки пелотон ехал 38−39 километров в час, поэтому у меня проблем не было. Но в один момент скорость внезапно выросла до 42 километров, после чего понял, что за высокие места не поборюсь. Не хватило, прежде всего, специфической подготовки, все эти безумные спуски мне пришлись не по зубам. Я готовился в Ливиньо, а там на первом месте были другие аспекты. Вообще, хотелось доехать, но нашу группу сняли из-за большого отставания. Ну, вышло так как вышло, чемпионат мира все равно был приятным опытом», — отметил Божков после завершения гонки.