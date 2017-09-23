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Отряд "Ангел": наша версия – Максим Мархалюк заблудился

24.09.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Круг поисковых действий в лесном массиве в Свислочском районе расширяется. МЧС ставит задачи поисковикам и волонтерам, они их выполняют. К сожалению, мальчик пока не найден. Милиция уже начинает отрабатывать криминальную версию происшедшего. Поисково-спасательный отряд "Ангел" пока в качестве основной версии рассматривает то, что ребенок заблудился в ночном лесу.

Отряд "Ангел": наша версия – Максим Мархалюк заблудился
© Фото: "ВКонтакте" / ПСО "Ангел"
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"Милиция работает по своему направлению. Мы оказываем помощь на месте. В общей сложности вчера в поисках было задействовано около двух тысяч человек. Сейчас в разных квадратах работают сотрудники МЧС и МВД, работает авиация, волонтеров сегодня на месте более 600 человек", — рассказал Ковган.

Десятилетний Максим Мархалюк пропал в районе деревни Новый Двор Свислочского района 16 сентября, уйдя в лес за грибами. Его приметы: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Выглядит он гораздо моложе своего возраста — на восемь-девять лет. На нем была кофта камуфляжного цвета, красная жилетка, туфли. 

Комментарий командира поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергея Ковгана слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Командир поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган поделился на радио Sputnik Беларусь последней информацией о том, как идут поиски пропавшего более недели...

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