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Отряд "Ангел": наша версия – Максим Мархалюк заблудился
24.09.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Круг поисковых действий в лесном массиве в Свислочском районе расширяется. МЧС ставит задачи поисковикам и волонтерам, они их выполняют. К сожалению, мальчик пока не найден. Милиция уже начинает отрабатывать криминальную версию происшедшего. Поисково-спасательный отряд "Ангел" пока в качестве основной версии рассматривает то, что ребенок заблудился в ночном лесу.
"Милиция работает по своему направлению. Мы оказываем помощь на месте. В общей сложности вчера в поисках было задействовано около двух тысяч человек. Сейчас в разных квадратах работают сотрудники МЧС и МВД, работает авиация, волонтеров сегодня на месте более 600 человек", — рассказал Ковган.
Комментарий командира поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергея Ковгана слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Командир поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган поделился на радио Sputnik Беларусь последней информацией о том, как идут поиски пропавшего более недели...
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