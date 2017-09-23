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Вратарь сборной СССР по хоккею найден убитым

24.09.2017 19:42 — Разное | Tut.by  
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Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев найден убитым в своей квартире. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на представителя московского управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Причиной смерти послужили два ножевых ранения в область грудной клетки. Бывший спортсмен скончался на месте в возрасте 78 лет. Его тело обнаружили сотрудники полиции, когда приехали к нему домой после звонка его родственников. Они сообщили, что уже длительное время не видели Виктора и волнуются.

По подозрению в убийстве задержана женщина 1962 года рождения. По данным Telegram-канала Mash, это дочь Толмачева, с которой он часто конфликтовал. Ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Она призналась в содеянном и была заключена под стражу.

В 1963—1966 годах Толмачев становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА. После его ухода из команды в воскресенский «Химик» место в воротах армейцев занял Владислав Третьяк. В активе Толмачева 10 матчей за национальную сборную Советского Союза.

 
 
Ссылка на источник 81
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Причиной смерти послужили два ножевых ранения в область грудной клетки. Тело обнаружили сотрудники полиции, когда приехали к нему домой.

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