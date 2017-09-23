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Гандболисты БГК проиграли в Париже финалисту Лиги чемпионов
Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Париже финалисту Лиги чемпионов — 2016/17 французскому клубу «Пари Сен-Жермен» в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ.
ПСЖ — БГК — 32:28 (15:14)
Начало встречи выдалось для брестчан неудачным, они провалили стартовый отрезок со счетом 1:5. Однако постепенно БГК пришел в себя и вплотную подобрался к сопернику, завершив первый тайм с отставанием всего в 1 мяч (14:15).
Второй тайм БГК начал в меньшинстве, а ПСЖ начал поступательно наращивать преимущество, к 33-й минуте оторвавшись на 5 голов (23:18) и вынудив рулевого брестчан Сергея Бебешко брать тайм-аут. После чего гандболисты БГК сократили отставание до 3 мячей, но ближе чемпион Франции гостей не подпускал и добился победы с разницей в 4 гола.
БГК, напомним, начал нынешнюю Лигу чемпионов с блестящей
Следующий матч в Лиге чемпионов БГК проведет 30 сентября дома против венгерского «Веспрем» (17.00).
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Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в Париже финалисту Лиги чемпионов-2016/17, французскому клубу "Пари Сен-Жермен" в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ.
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