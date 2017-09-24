Обзор iPhone 8: мощный отвлекающий маневр Apple

В этом году огромных сентябрьских очередей перед магазинами Apple нет. Многие фанаты продукции «яблочной» компании не понимают, зачем сейчас покупать «восьмерку», если уже в ноябре появится «десятка». Да, за нее придется доплатить на 300 долларов больше (в США, а в Беларуси традиционно еще больше), однако там уже будет смартфон в современном безрамочном дизайне с более продвинутыми дисплеем и камерами.

С такой позиции выход iPhone 8 видится неким отвлекающим маневром Apple — мол, вот вам обновленная «семерка», пока мы тут решаем вопросы с производством iPhone X. Однако не спешите хоронить iPhone 8 — это действительно отвлекающий маневр, но вполне себе мощный.





Отметим, что официально iPhone 8 в Минске еще не продаются, однако кое-где их можно встретить в демо-зонах. Например, в магазине cafeConnect , который и предоставил нам гаджет на тест.

В своем мнении я писал о том, что iPhone X — это гениальный ход Apple. Ведь компания в этом году заставит пользователей заплатить гораздо больше обычного, выпустив более дорогой «настоящий» флагман (iPhone X) в противовес «обычному» (iPhone 8). Если, конечно, успеет удовлетворить спрос на iPhone X до рождественских праздников.

Однако обязательно найдутся те, кому не нужен безрамочный дизайн и лишние понты, а требуется лишь стабильно работающая «трубка» на проверенной годами операционке. Для них и предназначен iPhone 8.





Необычный золотисто-розовый цвет

В этом году Apple сократила количество цветов и конфигураций своих флагманов. Теперь пользователю предлагаются лишь версии с 64 и 256 ГБ памяти, а вместо золотистого и розового цветов остался лишь первый. Разделения на глянцевый и матовый черные цвета теперь тоже нет — со стеклянной крышкой это сделать проблематично.

Таким образом, пользователям вместо 5 цветов (даже 6, учитывая красную спецверсию «семерки» ) предлагается всего 3. Вместе с серебристым и почти черным «серым космосом» можно купить «золотой» iPhone 8.



Серебристый и золотой iPhone 8

Однако я бы назвал этот цвет «розовым золотом» — внешне его нельзя отнести ни к классическому золотому, ни к розовому. Это нечто среднее, впрочем, наверное, более близкое к «золоту».



Золотой iPhone 8 в сравнении с розовым iPhone 6s

Основным внешним отличием iPhone 8 от iPhone 7 стала стеклянная задняя крышка. Она добавила возможность беспроводной зарядки (подходят любые Qi-совместимые устройства, в том числе, от Samsung), а также избавила от пластиковых антенн в верхней и нижней части задней крышки.



На фото видны вставки антенн на iPhone 7 (слева)

Смартфон стал более глянцевым и потерял металлический «холод». Сравните серебристые версии «семерки» и «восьмерки»:



iPhone 8 — справа

Из-за стекла сзади iPhone 8 теперь стал меньше скользить в руке. Но в случае, если он всё же соскользнет и неудачно упадет, придется немало заплатить. В США Apple попросит за замену стекла в iPhone 8 целых 349 долларов (прошлогодний флагман Xiaomi стоит меньше).

В остальном ощущения от смартфона не отличаются от прошлогодних. По спецификациям он стал чуть тяжелее предшественника (на 10 граммов) и чуть больше по всем измерениям (на 0,1−0,2 мм). Однако на практике это никак не ощущается, да и чехлы от прошлогодней модели замечательно подходят новинке.

Как и в прошлом году, в iPhone 8 нет 3,5 мм аудиоразъема и физической кнопки Home, зато по-прежнему есть защита от воды и пыли (IP67) — его можно без последствий уронить на глубину до 1 м на 30 минут.





Чуть более продвинутый дисплей и более громкий звук

В iPhone 8 используется IPS-матрица с такой же диагональю и разрешением, как и в iPhone 6 из 2014 года, — 4,7 дюйма, 1334×750 точек. Плотности пикселей (326 ppi) по-прежнему должно хватить даже требовательному пользователю — отдельные точки почти неразличимы.

Главным отличием от прошлогодней модели стала поддержка технологии True Tone.

С включенным True Tone в зависимости от типа освещения корректируется цветопередача дисплея (баланс белого). То есть картинка может быть «теплее» или «холоднее» в зависимости от того, находитесь вы в помещении или на солнечной улице.

На практике это почти не заметно, разве что, субъективно, чуть теплее, там, где мы привыкли видеть нейтральные тона. Впрочем, функцию можно отключить в настройках.

Максимальной яркости вполне достаточно даже под прямыми солнечными лучами. Смотрите, как выглядит картинка у iPhone 8 в сравнении с Samsung Galaxy S8:





В iPhone 8 используются стереодинамики, которые, по утверждению производителя, стали на 25% громче. На самом деле это не сильно ощущается, смартфон Apple не будет орать на всю улицу из вашего кармана и не заменит портативную колонку. Но для мобильного гаджета вполне достаточно. Вот пример воспроизведения звука:

Максимальная на сегодня производительность

Реальность такова, что мощнее 6-ядерного процессора Apple A11 Bionic, применяемого в iPhone 8/8 Plus/X, на данный момент нет ничего в мире смартфонов. Например, видео он обрабатывает в 4 раза быстрее текущих флагманов Samsung. В популярнейшем синтетическом тесте AnTuTu iPhone 8 легко перескочил отметку в 200 тысяч баллов.





Для сравнения — Samsung Galaxy Note 8 набирает в нем около 180 тысяч, при том, что комплектуется 6, а не 2 ГБ оперативки.

Кстати, последний параметр — ложка дегтя для покупателей iPhone 8. «Старшие» iPhone 8 Plus (о которых мы расскажем в следующем материале) получили, как и прошлогодние iPhone 7 Plus, 3 ГБ.

Что касается повседневных задач и абсолютно любых, самых «тяжелых» игр, то здесь всё без изменений. Мощности на них хватает с заделом на пару лет точно. Впрочем, это же по-прежнему касается и прошлогодних «семерок».





Обычная батарея и быстрая зарядка

Емкость аккумулятора в iPhone 8 не увеличилась, а даже уменьшилась по сравнению с прошлогодним iPhone 7 — с 1960 до 1821 мАч, тем не менее заявленные производителем часы работы в разных режимах не изменились — до 14 часов разговоров в 3G-сети и до 40 часов воспроизведения музыки. Всё из-за более экономичного процессора.

На практике это означает в среднем один день работы без зарядки в стандартном режиме (около получаса звонков, часа интернет-серфинга, включая соцсети, получаса игр и синхронизации 2 почтовых ящиков и трех мессенджеров). Любителям 3D-игр придется заряжать гаджет еще чаще, а тем, кто захочет поиграть в дополненной реальности (смотрится круто, но не на маленьком 4,7-дюймовом дисплее) — через пару часов развлечений.



Комплект iPhone 8 — такой же, как у iPhone 7

Apple iPhone 8 поддерживает технологии быстрой и беспроводной зарядки. Однако в комплекте у вас будет идти стандартный «медленный» кубик с проводами. Хотите — покупайте за дополнительные деньги. В случае с беспроводной технологией, подходят другие зарядки популярного стандарта Qi.

Одни из самых продвинутых камер в мобильном мире

Фотоэксперты уже назвали камеры iPhone 8 и iPhone 8 Plus лучшими среди всех смартфонов. Первая в фоторейтинге DxOMark получила 93 балла, вторая — 96 (из-за возможностей двойного модуля), обе обогнали Google Pixel и HTC U11.

При хорошем освещении качество получаемых iPhone 8 снимков не отличается от предыдущего поколения (в двух смартфонах используется 12 Мп модуль, f/1.8, 28mm), улучшения видны в сложных режимах — контровой и ночной съемках. Ниже — примеры, первым в паре идет фото на iPhone 7 (Plus), вторым — на iPhone 8:

































































Вот кропы пары показательных кадров. Первым в паре идет iPhone 7:

















Ниже — примеры съемки на фронтальную камеру в хорошем и плохом освещении. Кстати, ее характеристики с прошлого года не изменились — 7 Мп, f/2.2 (сначала — iPhone 7):

















Гораздо более интересны изменения в портретном режиме, доступные пользователям iPhone 8 Plus. Их мы обязательно рассмотрим в обзоре этой новики (материал выйдет позже). Кроме того, у пользователей «старшей» версии с двойным модулем есть так называемый двойной оптический зум, которого у обычного iPhone 8 нет.

Что в итоге?

Apple iPhone 8 с 64 ГБ памяти в Беларуси (официально) стоит 1949 рублей — это одна из самых высоких цен в мире . Однако нужно вспомнить, что прошлогодний iPhone 7 с меньшим объемом памяти — 32 ГБ — на старте продаж оценивался в 1939 рублей.

При этом версия с 64 ГБ более удобная и уже не ощущается компромиссом, как прошлогодний 32 ГБ вариант, «вынуждающий» вас сделать выбор в пользу более дорогой 128-гигабайтной версии.





Основной конкурент iPhone 8 (мы не берем в расчет Plus-версию, о которой поговорим позже) в стане Android-устройств сейчас Samsung Galaxy S8 . И если официальная цена последнего составляет 1689 рублей, то в интернете этот мощный, продвинутый гаджет с безрамочным дисплеем и поддержкой двух SIM-карт можно купить по цене от 1300 рублей.

Казалось бы, выбор очевиден, однако нужно помнить, что смартфоны Apple покупают не только за дизайн и характеристики, но и за iOS. И тут уже iPhone 8 придется конкурировать с iPhone 7 .





У новинки нет «убойных» плюсов по сравнению с прошлогодней моделью. Чуть лучше камера, чуть громче звук, мощнее процессор, но ведь и старого чипсета с заделом хватит минимум еще на год. Да Apple и не рассчитывает, что владельцы iPhone 7 побегут за iPhone 8. Она рассчитывает на то, что они дождутся iPhone X, с которым разница гораздо более очевидна.

iPhone 8 — это, скорее, хороший выбор для обладателей iPhone 6s и более старших моделей. Они, возможно, еще не готовы отдать 1000 долларов за iPhone X, но вполне созрели для 700-долларового iPhone 8 (мы говорим об американских ценах) с максимальной начинкой, лучшей на мобильном рынке камерой и привычным, пускай и порядком поднадоевшим, дизайном.





Смартфон для тестирования был предоставлен авторизованным реселлером Apple в Беларуси — cafeConnect . Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.