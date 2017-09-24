На странице сына экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко в Instagram появилась первая фотография, хотя профиль был создан еще весной.



Фото: instagram.com/leoamac7

— Веселый день с моей мамулей, — говорится от имени Лео Александра в тексте к фото. — Мы обожаем наши прогулки вместе. Всем желаю хорошего дня!

В профиле указано, что Вика является фотографом Лео и его пиар-менеджером и что Лео обожает свою маму. Азаренко сделала скриншот первой записи сына в Instagram и также презентовала его.



Скриншот со страницы vk.com/vika_azarenka

Накануне на страницах Виктории и отца малыша американца Билли Маккега в соцсетях впервые были опубликованы фотографии, на которых родители показали лицо ребенка.

Пара Азаренко-Маккег распалась в июле 2017 года. Маккег уехал в Беверли-Хиллз и обратился в суд, где заявил, что обеспокоен похищением сына. Как сообщали СМИ, суд в короткий срок принял решение, чтобы ребенка возвратили в Лос-Анджелес.

Фото: instagram.com/vichka35

Сейчас родители проводят поровну времени с мальчиком и ждут разрешения спора за опекунство над ним. Права Виктории Азаренко отстаивают израильский адвокат Зив Вальнер и американский юрист Лора Вассер.

Ранее Вассер представляла в бракоразводных процессах таких знаменитостей, как Бритни Спирс, Эштон Катчер, Кристина Агилера, Джони Депп, Стиви Уандер, Меган Фокс, Хилари Дафф, Хайди Клум, Ким Кардашьян, Анджелина Джоли и многих других. В США Лору называют Королевой разводов.

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Кроме того, из-за тяжбы Азаренко пропустила открытый чемпионат США и несколько других теннисных турниров.