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Власть и долг перед Родиной – внизу списка приоритетов белорусов

25.09.2017 00:02 — Разное | Ежедневник  
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Власть и долг перед Родиной – внизу списка приоритетов белорусов

Наиболее важным в жизни жителей Беларуси является здоровье, семья и дети.

Об этом свидетельствуют данные Института социологии НАН Беларуси, озвученные в ходе презентации  конференции Кастрычнiцкага эканамiчнага форуму  (KEF-2017), которая пройдет 2-3 ноября в Минске.

Согласно данным социологического исследования, в Топ-5 главных приоритетов белорусов входят: 1. Здоровье; 2. Семья; 3. Дети; 4. Любовь; 5. Материально-обеспеченная жизнь.

В Топ-5 приоритетов, оказавшихся внизу списка приоритетов, попали (по убывающей): 1. Долг перед Родиной; 2. Возможность получать любые удовольствия; 3. Власть; 4. Общественное признание, известность, репутация; 5. Творчество.

Власть и долг перед Родиной – внизу списка приоритетов белорусов

Стоит обратить внимание на тот факт, что главные приоритеты белорусов с течением времени существенно изменились. Так в 2005 году приоритет «здоровье» отмечали всего около 45% жителей страны, тогда как примерно 71% называли главным приоритетом семью, а 70% - детей. В 2016 году уже более 85% назвали главным приоритетом – здоровье. При этом приоритет «семья» выбрали 72% белорусов, а детей – все те же 70%.  Так что дети - наша незыблемая ценность! 

Власть и долг перед Родиной – внизу списка приоритетов белорусов

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее важным в жизни жителей Беларуси является здоровье, семья и дети.

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