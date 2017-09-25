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Туриста из Беларуси убили в Турции

25.09.2017 07:33 — Разное | БелТА  
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Туриста из Беларуси убили в Турции

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отеле в районе Мармариса на юго-западе Турции погиб турист из Беларуси, сообщают информагентства.

28-летний мужчина умер от ножевых ранений, которые нанес ему официант. По предварительной информации, турист из Беларуси после закрытия бара появился там и требовал его обслужить.

После отказа официанта между мужчинами началась драка, в результате которой белорус получил ранения ножом. Медики не смогли его спасти.

Подозреваемый в убийстве задержан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отеле в районе Мармариса на юго-западе Турции погиб турист из Беларуси, сообщают информагентства. 28-летний мужчина умер от...

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