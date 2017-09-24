«В какой-то момент вашей жизни вы решили, что с вашим телом что-то не так. Вы не родились с этой идеей. Вы взяли её из внешнего мира, усвоили и сочли правдой.

А потом вы стали искать любые способы, чтобы исправить это «не так» и сделать ваше тело более приемлемым.

Но почему? Как это вообще пришло в вашу голову, что ваше тело — проблема?", —

Психолог Юлия Лапина в переводе статьи американского диетолога показывает , почему это происходит.





Кто подал вам эту идею? Когда это все началось?

Мое первое воспоминание о «неправильности» тела относится к тому времени, когда мне было примерно восемь лет и я стояла на весах. На самом деле я и понятия не имела, что именно означают эти цифры, но я точно знала, что моя мать и старшая сестра встают на весы почти каждый день и не радуются увиденным цифрам.

Они были самыми удивительными женщинами в моей жизни! Если они считали, что их цифры (тела) это проблема, мои, стало быть, тоже! Как мое тело может быть в порядке, а их нет?

Моя мать и сестра были либо на диете, либо думали о начале диеты, либо срывались с диеты, либо временно отказались от диеты (что означало активное поглощение недиетической еды до начала следующей диеты). Они делали это, чтобы изменить свои тела, потому что они усвоили: такие, какие они есть, — их тела не достаточно хороши.

Вы помните, как вы впервые усвоили, что с вашим телом что-то не так, с таким, какое оно сейчас есть? Вы усвоили это от родителя, брата или сестры, друга, учительницы или, может быть, даже врача? Для этого много не надо, просто походя брошенный комментарий может вызвать лавину мыслей, что с вашим телом, таким, какое оно есть, что-то не так.

Возможно, речь шла не о размере тела

Возможно, это был цвет кожи или телосложение. Возможно, вы выглядели не так, как полагается вашему биологическому полу. Возможно, у вас какое-то генетическое заболевание или последствия болезни сделали ваше тело выглядящим не так, как считается «нормальным». Может быть, люди пялились на вас, показывали пальцем или, наоборот, отводили глаза.

У людей есть первичная потребность быть принятыми, принадлежать группе. Это необходимо для нашего выживания. Когда ваше тело критикуется, отвергается, становится источником стыда — происходит ровно противоположное этой потребности.

Но как так получилось, что мы этому поверили?

Проблема в том, что мы живем в культуре, помешанной на внешности. Куда бы мы ни посмотрели — на онлайн- и офлайн-медиа — мы видим (чаще всего обработанные) картинки худых, молодых, белых, плоских женщин, если у них и есть формы, то исключительно в «правильных» местах.

Тела большинства из нас не похожи на тела на этих картинках.

Мы не видим в медиапространстве не только тел разной формы (не обязательно в смысле «худые» и «толстые») и разного цвета кожи, но и тел с «недостатками» — шрамы, растяжки, особенности роста, особенности кожи или тел, выходящих за рамки гендерных стереотипов.

С тех пор как моя работа сконцентрирована по большому счету вокруг людей с нарушенным образом тела, связанным именно с размером тела, дальше я сфокусируюсь именно на этой проблеме.

В психологии давно известен эффект простого экспонирования (mere exposure effect) — чем больше мы видим что-то, чем чаще оно попадется нам на глаза, тем больше оно нам нравится.

Знаете ли вы, что в США 67 процентов женщин относятся к категории «плюс-сайз» и только два процента образов из медиа отражают их? А если вы попадаете в какую-либо иную категорию, упомянутую выше (небелая кожа, шрамы, деформации тела и т.п.) и при этом у вас полное тело, то посмею утверждать, что процент образов из медиа, который будет отражать вас примерно равен нулю.





Неудивительно, что, по результатам опроса, молодые американские девочки боятся поправиться гораздо больше, чем ядерной войны, рака или потери одного из родителей. Прочитайте это снова. Разве от этого не взрывается мозг?

И поскольку мы наблюдаем в средствах массовой информации то, что наблюдаем, неудивительно, что 75% американских женщин недовольны своей внешностью. Неудивительно и что часто травмирующая и опасная индустрия осветления кожи является многомиллиардной индустрией в странах Азии и Африки. И что в Ливане пластическая хирургия обязательна для женщин настолько (в том числе, чтобы получить работу), что существуют банковские займы на специальных условиях исключительно для этих целей!

Обычно, если мы и видим полное тело в медиа, то оно сопровождается морем шуток и подколов.

Толстый персонаж обычно рисуется ленивым, глупым, нездоровым, несчастливым, комичным, высмеиваемым и одиноким. Очень и очень редко они выглядят как обычные люди, живущие обычной жизнью, как все остальные: ходят на работу, заводят отношения, становятся врачами, юристами или даже аферистами, не стесняясь наслаждаются сексом при включенном свете, занимаются спортом, наслаждаются едой и так далее.

Зато полно различных фильмов и программ, в которых серьезный женский персонаж — это стройная женщина с гладкой кожей и блестящими волосами, даже если она не белая и суперхудая!





Нарушенный образ тела не пришел к нам с появлением интернета и ТВ в режиме 24/7. Но сегодня, на мой взгляд, нам приходится сложнее именно потому, что мы перегружены медиа.

Проблемы с телом у моей матери и моей сестры были задолго до эры телевидения! И моя бабушка, которая вообще выросла без каких-либо медиа вообще, проводила немало времени, пытаясь трансформировать свое тело в более приемлемое. Почему?

Социокультурный контекст

Помимо вышеперечисленного, немало и других социокультурных проблем, которые подбрасывают масло в огонь нарушений образа тела. К ним и перейдем.

1. Патриархат

Нарушенный образ тела — это способ удерживать женщин от реализации силы своего Я.

Девочки вырастают в среде, веря в то, что быть миленькой или красивой является обязательным, чтобы тебя принимали, любили и ты была бы частью женского сообщества. Они усваивают, что это самое важное. Гораздо важнее, нежели делать хорошие вещи, или обучаться новым навыкам, или постоять за себя.

Подумайте, как мы говорим о маленьких девочках, когда впервые встречаем их: «О, она такая милашка/красавица/симпатичная!»

Мы не говорим так о мальчиках! Возможно, если у мальчика особенно выразительные глаза или длинные черные ресницы, кто-то и отметит эту черту его внешности, но именно в виде исключения.

Девочки усваивают, что их внешность — это самое важное, когда речь идет об одобрении других.

Женщины по всему миру тратят свои деньги, время, силы и энергию, чтобы стараться «выглядеть лучше» (т.е. соответствовать текущим стандартам красоты), но ведь все эти деньги, время, силы и энергию мы можем вложить в другие вещи, в другие интересы, которые действительно повлияют на наш уровень счастья, на наши достижения и связь с другими людьми, на нашу удовлетворенность от того, что мы сделали хорошего другим и этому миру.

Дестабилизация нашего чувства «со-мной-все-в-порядке» сдерживает нас, чтобы мы не были угрозой мужскому господству.

Это не означает, что мужчины не ведут борьбу с нарушениями образа тела. Очень грустно, но таких мужчин становится все больше и больше, и об этом — следующие пункты.

2. Фэтфобия

Помимо всего вышесказанного, мы живем в культуре страха перед жиром. Медицинские специалисты очернили полноту, которая стала ассоциироваться с ленью, плохим здоровьем и недалекостью. Есть культурная установка (поддерживаемая медицинским сообществом), что полнота эквивалентна плохому здоровью.

Но правда состоит в том, что вы ничего не можете сказать о здоровье человека по его внешнему виду. Есть больные худые люди и здоровые полные. Насколько мне известно, нет ни одного исследования, которое бы доказывало, что именно полнота является причиной проблем со здоровьем.

(Речь идет о том, что в некоторых случаях полнота может являться следствием проблем со здоровьем, а не их причиной. Например, в случае депрессии может наблюдаться переедание, в первую очередь, сладкой и жирной пищи, чтобы активизировать угасающую серотониновую систему и со временем стабильный переизбыток жиров и углеводов может приводить к проблемам со здоровьем и лишнему весу, но эти проблемы со здоровьем вызваны не лишним весом, а депрессией. — Прим. перев.)

Фэтфобия дала почву для широко распространившейся стигматизации людей с лишним весом, что означает определенные предубеждения в отношении полных людей. И это происходит повсюду: в средствах массовой информации, в кабинетах врачей, на школьных площадках, в спортивных залах, за обеденным столом, на работе и даже на улицах.

3. Деньги управляют миром

Грустная правда еще в том, что на нарушенном образе тела можно делать очень большие деньги. Заставляя сомневаться в том, что другие вас примут, вам можно продать «средство» для решения этой проблемы.

Только за последнее десятилетие или два до бездушной машины маркетинга дошло, что можно вдвое увеличить прибыль, если вовлечь в телесную тревогу мужчин — таким образом мы наблюдаем рост нарушений образа тела и среди мужчин.

Только представьте, что случится с капиталистической экономикой, если мы вдруг все решим, что с нами все нормально, с такими, какие мы есть?

Чем больше мы в этом участвуем, чем больше мы отвергаем свои тела и осуждаем тела других — считая их более или менее приемлемыми нежели наши, тем больше мы ухудшаем свой образ тела и передаем эстафету следующим поколениям… И тем больше мы отдаляемся от самих себя.

Потому что душевный покой может быть обретен лишь в принятии себя и в установлении настоящей связи с собой, с другими людьми и с самой жизнью.