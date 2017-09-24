Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: shttuchka.ru

Меня зовут Юлия, мне 27 лет. В браке уже 5 лет, есть ребенок. Замуж выходила по любви, в эйфории и с мыслью о том, что муж всегда будет единственным (во всех отношениях, ведь он действительно был первым мужчиной в моей жизни), самым любимым и дорогим человеком. До брака встречались недолго, чуть больше года. Вместе не жили и, наверное, поэтому упустили многие моменты друг в друге. Поначалу было сложно, когда стали проходить стадию узнавания в совместной жизни, да и в быту в целом, но все конфликты сглаживались, а обиды, как мне тогда казалось, прощались.

Я забеременела. Ребенок желанный и любимый обоими родителями. Но знаете, именно в это время отношения дали трещину. Беременность была не самой легкой, я много переживала, плакала. А муж… Вместо слов поддержки и хотя бы малейшего понимания моего состояния я слушала его упреки и недовольство поведением, мыслями, слезами — он говорил с раздражением и сквозь зубы. В конце концов я просто замкнулась и перестала делиться своими переживаниями. Потом у нас родился прекрасный ребенок! Казалось бы, вот оно — счастье, ведь муж так взволнованно забирал нас из роддома. Но спустя месяц он преспокойно уехал на пару дней на отдых с друзьями, даже не поинтересовавшись, нужно ли что-то мне и ребенку, пока его не будет. После мы пытались поговорить, но муж сделал меня виноватой, сказав, что я могла позвонить его родителям и они бы все привезли, сделали и т.д.

Так стало происходить постоянно — во всех ссорах муж виноватой делает меня, обзывает, говорит такие слова, которые ранят, позволяет себе оскорбительные выпады в сторону моей родни. Любила, прощала и старалась понять и оправдать. Никому не рассказывала и переживала все молча. Но такое ощущение, что все становилось только хуже и хуже. Он спокойно променяет меня и ребенка на друзей: у него нет времени отвезти нас к врачу по причине работы, но зато в любой момент дня и ночи есть время поехать вытаскивать машину друга из канавы в другую область. Никогда не спросит, как чувствует себя ребенок или я, кушали ли мы, отдыхали ли — зато всегда заметит немытый пол, а при очередной ссоре обязательно скажет, что я свинья, указав на этот момент.

Любовницы у него точно нет, но, видимо, и любви ко мне тоже нет. Я симпатичная девушка, слежу за собой, фигура подтянутая. Работать люблю, работала, даже пока была в декрете (удаленно), чтобы легче было финансово. Не требую шубы, бриллиантов… Я не идеал, конечно, со своими недостатками и тараканами. Но мне просто хотелось покоя в семье.

Сейчас муж часто срывается на ребенке — постоянно повышает голос, нервничает и говорит сквозь зубы, с «психами», может ударить, просто потому что ребенок, по его мнению, долго плачет. А про себя я вообще молчу — постель через «не хочу» стала привычным для меня делом. Постепенно моя жизнь превратилась в ад… Заговорила о разводе (потому что уже нет сил и желания жить так дальше), но разводиться или разъезжаться он не хочет, манипулирует ребенком. И я не знаю, как дальше быть. Из уверенной и веселой девушки я превратилась в нервную женщину. Многие скажут, мол, «глаза видели, что выбирали», но, увы, это не так: когда мы познакомились, у него был другой круг общения, да и он был другим человеком. После смены работы и круга его как подменили… Помогите, пожалуйста, посмотреть на ситуацию со стороны.

Комментарий психолога Анны Ефремовой, психолога Центра успешных отношений. Ведущая тренингов «Быть хорошей для себя», «Контакт с собой»





Здравствуйте, Юлия. Ваше отчаяние очень понятно. Эйфория от надежд на радужную семейную жизнь с любимым мужем погасла при первых серьезных испытаниях. Конечно, у вас есть основания для боли и грусти, ведь как будто потеряна опора, и неизвестно, как жить дальше.

Вы говорите о том, что в начале семейной жизни, в процессе притирки друг к другу, пока трудности были не слишком велики — обиды прощались. Или казалось, что прощались. Непроговоренное, пережитое молча, может быть просто задвинуто подальше потому, что не хотелось омрачать счастья. Но симптомы — всегда легкий намек на необходимость обратить внимание, прояснить до конца и излечить. Так же, как и в физическом организме.

Вы пишете о себе: симпатичная ухоженная женщина, умеющая трудиться и искренне любящая мужа, оправдывающая, ничего не требующая и не просящая, привыкшая только ждать внимания и поддержки. Привыкшая терпеть боль, злые слова и даже постель через «не хочу». Похоже, это ваше поведение в сложных ситуациях.

Муж, трепетно разделивший счастье принятия ребенка из роддома, — это фасад. Уход от ответственности в общих семейных трудностях — это поступок. Похоже, ваш муж не был готов к трудностям семейной жизни. Знаете, есть такие слова в песне: «Пусть он в связке в одной с тобой — там поймешь, кто такой». Это про то, что только испытания могут дать понять, кто твой партнер — друг или тот, с которым хорошо, если у тебя все хорошо.

Но, на мой взгляд, самое больное место в вашем письме — о том, что муж причиняет физическое насилие. Это очень тревожный сигнал, и прояснить его более детально нужно как можно быстрей. Перемена работы и круга общения не может сделать другим человека, может только обнажить те черты, которые не были проявлены до времени.

В любом случае, в семейные отношения всегда вкладываются оба, и они не могут быть идеальными. Потому что наше реальное поведение не может быть идеальным. Мы не можем быть всегда любящими, не иметь негативных чувств, не можем не совершать ошибок. Когда мы, сталкиваясь со своими потребностями, проявляем агрессию или, наоборот, не говорим о них, — мы страдаем.

Как мы доносим до партнера свои желания и просьбы, как реагируем на помощь или отказ в ней, уважаем ли чувства другого и свои… Эти и многие моменты сейчас остаются вопросами.

Ведь часто то, что мы делаем в отношениях, может привести именно к тому, что мы совсем не хотим.

Работа здесь в том, чтобы найти истинные причины того, что я делаю в этих отношениях, спросить себя: «Зачем я так себя веду и какие последствия такого поведения могут быть?»

У каждого из нас есть те точки, которые болят, и если они проявляются в отношениях, то могут привести к конфликтам, которые могут начаться с мелочи и подняться до взрыва. Эти точки берут начало из родительской семьи. И какого партнера мы выбираем для жизни — тоже оттуда. Будни любого брака — пересмотреть, осознать свои прежние ценности, способы реагирования и поведения, установить новые. Если оба супруга или хотя бы один достаточно взрослый для понимания того, что происходит, то всегда есть шанс позаботиться о себе, о другом, сделать вывод и выбор.

Ваша просьба помочь посмотреть ситуацию со стороны — это проявление ответственности человека, который не желает больше мириться со страданиями, намеревается разобраться и сделать выбор. Письмо хорошо тем, что вы описываете себя и свои переживания, но описание может быть эмоционально заряженным и поэтому недостаточно полным. Здесь необходимо участие и поддержка психолога или того человека, кому вы очень доверяете, с кем можно это проговорить, возможно прояснить необходимые нюансы ситуации, получить объективный, безоценочный взгляд и найти ресурс для выхода из ситуации.