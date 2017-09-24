В каких случаях безработным белорусам могут досрочно назначить пенсию? Пояснение Минтруда

В Минтруда пояснили, в каких случаях вместо пособия по безработице могут досрочно назначить пенсию по возрасту. Специалисты также пояснили, может ли белорус, который достиг пенсионного возраста, но не получает пенсию из-за недостаточного стажа работы, обратиться в службу занятости и зарегистрироваться безработным.



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— Безработным, имеющим право на пособие по безработице в течение 52 календарных недель (стаж работы для женщин — 33 года, для мужчин — 38 лет), по предложению органов по труду, занятости и соцзащите при отсутствии возможности для трудоустройства вместо пособия по безработице с их согласия назначается досрочно пенсия по возрасту, но не ранее чем за один год до достижения установленного законодательством возраста (при выполнении других условий, предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении), - сообщили в Минтруда.

Белорусам, уволенным из-за ликвидации организации, также по предложению специалистов по труду, занятости и соцзащите при отсутствии возможности для трудоустройства вместо пособия по безработице с их согласия досрочно назначают пенсию по возрасту, но не раньше чем за два года до достижения установленного законодательством возраста, добавляют в ведомстве.

— Исходя из указанных норм предложение о назначении пенсии по возрасту досрочно взамен выплаты пособия по безработице может исходить только от органов по труду, занятости и социальной защите при отсутствии возможности для трудоустройства безработного, — рассказывают в Минтруда. — Под возможностью или невозможностью трудоустройства понимается наличие на рынке труда потребности в работниках квалификации, соответствующей профессиональной пригодности безработного, уровню его профессиональной подготовки, состоянию здоровья, стажу и опыту работы по прежней профессии (специальности), должности. При этом учитывается также активность самого безработного в поиске подходящей работы при содействии органов по труду, занятости и социальной защите.

Специалистов Минтруда также уточнили, можно ли доработать недостающий стаж при достижении пенсионного возраста.

— Безработными не могут быть зарегистрированы граждане, которым в соответствии с законодательством назначены пенсия по возрасту, за выслугу лет или профессиональная пенсия. Запрет на регистрацию в качестве безработного вводится только в отношении граждан, которым назначена пенсия по возрасту, за выслугу лет или профессиональная пенсия, — уточняют в Минтруда.

В ведомстве поясняют, что белорусы, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, но которым указанные виды пенсии не назначены, имеют право на регистрацию в качестве безработных.

— Данным гражданам, наравне с другими безработными, выплачиваются предусмотренные в соответствии с законодательством о занятости социальные выплаты в виде пособия по безработице, стипендии в период обучения по направлению органов по труду, занятости и социальной защите, материальной помощи безработным и членам их семей, находящимся на их иждивении, а также оказывается необходимое содействие в трудоустройстве, в т.ч. и направление на обучение, оказание содействия в организации предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидии, — рассказывают в ведомстве.